Всичко за Славиша Йоканович

Следете всички новини, анализи и коментари за Славиша Йоканович. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Йоканович: Не сме се предали

Йоканович: Не сме се предали

София. Треньорът на Левски Славиша Йоканович бе категоричен, че за да има успехи, то трябва всички негови футболисти да разберат каква отговорност н...

24 септември | 9:05
0 коментара
12354
Сплотяват "Левски" с обяди

Сплотяват "Левски" с обяди

Нова практика въведе от сряда старши треньорът на "Левски" Славиша Йоканович. Сърбинът нареди играчите да обядват заедно в ресторанта на Общежитието....

21 август | 17:29
0 коментара
13218