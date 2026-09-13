Бивш треньор на "Левски" стана мениджър на Бодуров в Англия
Бившият треньор на "Левски" Славиша Йоканович е новият мениджър на "Фулъм". Новината потвърдиха от клуба снощи. Николай Бодуров е част от "котиджърс"...
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Бившият треньор на "Левски" Славиша Йоканович е новият мениджър на "Фулъм". Новината потвърдиха от клуба снощи. Николай Бодуров е част от "котиджърс"...
Славиша Йоканович и "Уотфорд" изпуснаха титлата в "Чемпиъншип" в 90-а минута на последния кръг. Бившият треньор на "Левски" и неговите възпитаници зав...
Славиша Йоканович се превръща в легенда на "Уотфорд". Бившият треньор на "Левски" успя да върне "стършелите" във Висшата лига, а този уикенд ще се опи...
Уотфорд. Бившият треньор на "Левски" Славиша Йоканович е новият треньор на английския Уотфорд, става ясно от официалния сайт на клуба. Той ще замени Б...
София. Ивайло Петев е новият треньор на Левски. Той беше представен от спортния директор на "сините" Наско Сираков. 38-годишният специалист поема пос...
София. Старши треньорът на "Левски" Славиша Йоканович и неговите сръбски асистенти Дражен Болич и Сале Янкович си събраха багажа от "Герена". Очаква...
Помощниците водят тима, Йока при шефовете днес
София. "Левски" ще седне в края на годината отново на масата на преговорите със Славиша Йоканович. Тогава ще се реши дали ще бъде продължен договорът...
Загубихме заради една грешка, заяви ядосано Асен Букарев
София. Старши треньорът на "Левски" Славиша Йоканович заяви, че тимът му трябва да излезе с "хладни глави" срещу Славия, въпреки двубоя от миналата го...
София. "Няма нищо вярно в информацията, че преговарям с Тенерифе", отсече Славиша Йоканович на пресконференция във вторник. "Играл съм в този отбор 4...
София. Треньорът на Левски Славиша Йоканович бе категоричен, че за да има успехи, то трябва всички негови футболисти да разберат каква отговорност н...
Тенерифе. Наставникът на "Левски" Славиша Йоканович е свързван с треньорския пост в Тенерифе. Новината съобщава испанското авторитетно издание "Marca"...
"Левски" отново в изолация след провала
София. Наставникът на "Левски" Славиша Йоканович заяви, че неговите играчи вече не са добри момчета и ще излязат само за победа срещу Лудогорец. Специ...
София. "Левски" минава в нелегалност до дербито с "Лудогорец". "Сините" изненадващо решиха да закрият тренировките си. Причината за това е страх за те...
София. Наставникът на "Левски" Славиша Йоканович сравни с Челси следващия съперник на "сините" в А група - Любимец. Мачът от 7-ия кръг на А група е в...
София. Старши треньорът на "Левски" Славиша Йоканович каза на днешната си пресконференция, че отборът в се нуждае от 8 нови футболисти. „Математическ...
Нова практика въведе от сряда старши треньорът на "Левски" Славиша Йоканович. Сърбинът нареди играчите да обядват заедно в ресторанта на Общежитието....
Ловеч. Старши треньорът на "Левски" Славиша Йоканович заяви, че няма никакво намерение да напуска тима. Той говори след равенството 1:1 с Литекс в мач...