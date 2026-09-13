Светият Синод отговори на ВКС за разколната църква
Радостта от Рождество бе помрачена, гласи позицията на БПЦ
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Радостта от Рождество бе помрачена, гласи позицията на БПЦ
Свещеници и миряни изразиха несъгласието си с касирането на избора
Прати декларация до КЕВР
Хората на Борисов излязоха със специална декларация
Призоваваме за мъдрост и добронамереност при решаване на този важен казус
Синодът освободи Галактион заради тежкото му здравословно състояние Дядо Антоний поема и Старозагорската митрополия. Той ще управлява епархията докат...
Българската православна църква с нейните 4000 поделения е най-големият бенефициент на средства по европроекти, заявиха от пресценъра на БПЦ. Затова тя...
„Българското правителство в никакъв случай не трябва да допуска в страната ни повече бежанци. За тези, които вече са тук, е редно да се погрижим, доко...
Трябва да е ясна историята, каквато е била. Дали човек носи дадена титла или изпълнява дадената длъжност са различни работи. Така Симеон Сакскобурггот...
Да се помолят да спрат тези свлачища и бедствия, заръча премиерът Правителствен самолет, който да донесе Вечния огън на Великден у нас, ще бъде осигу...
Рим. Папа Франциск откри вчера исторически синод на Католическата църква за семейството и брака пред лицето на съвременните предизвикателства. Светият...
София. Кадрово напрежение цари сред висшите свещеници. Архимандрит Теоктист, който представлява църквата ни в Москва, е вероятният нов викарий на Стол...
София. Избор на Неврокопски митрополит ще има и той ще се проведе в неделя. Това реши Светият Синод, след като в пълен състав се събра на специално за...
Варна. Инфарктно гласуване за митрополит на Варна предстои в синода днес. Архиереите ще избират между епископите Йоан и Серафим - първият е викарий на...
Ако патриархът ми поиска оставката, ще я подам, каза митрополитът
Насрочиха втори тур за 15 декември, Синодът решава на 22 декември
Владиката се помоли за мир, разбирателство и свят без войни
Пътят към ада е постлан с добри намерения. Само така може да се коментират с едно изречение внесените поправки в Закона за вероизповеданията. Днес вси...
Варна. В Св. синод скоро може да има двама митрополити с името Григорий. Игуменът на Троянския манастир е сред най-спряганите за овдовялата Варненска...
Свещеници искат нов метод за избиране на кандидатите за патриарх