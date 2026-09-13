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Рокади и повишения в църквата

Рокади и повишения в църквата

София. Кадрово напрежение цари сред висшите свещеници. Архимандрит Теоктист, който представлява църквата ни в Москва, е вероятният нов викарий на Стол...

21 февруари | 21:40
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