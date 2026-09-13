В Дубай е страшно! Плашат със затвор инфлуенсърите, ако покажат истината
Треперят от страх, там зад решетките е ужас на ужаса
Следете всички новини, анализи и коментари за Шпиони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Треперят от страх, там зад решетките е ужас на ужаса
Срещу тях върви съдебно дело
Орлин Русев наскоро бе осъден в дело за шпионаж в полза на Русия
Това твърдение беше отправено от адвокати, представляващи Орлин Русев
Групата е практикувала шпионаж „в промишлени мащаби“ в полза на Русия
Имаме клетки у нас. Журналисти също са част от тях
Шестимата българи бяха признати за виновни във Великобритания
Днес се очаква решение на Централния наказателен съд в Лондон
Една от подсъдимите работила срещу Украйна
48-годишната Т.Д. следила и разследващия журналист Христо Грозев
Лидерът на ДСБ направи взривяващи разкрития
7 самолета участват в предаването на затворниците, МИТ контролира операцията
Неговият лаптоп беше откраднат от агенти на руските служби
Ето какво пледираха
Руските разузнавателни служби успяха да се съвземат и сега наблюдаваме все повече операции
Разследване на Христо Грозев
Кои са Владимир и Татяна Горочкини
Те са претърпели значителни визуални промени
Какви са разкритията на ДАНС
Като ръководител на групата на съд е предаден бивш отговорен служител във военното разузнаване