Всичко за Шивачки

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Глад за шивачки в Пиринско

Глад за шивачки в Пиринско

Най-голямо е търсенето на шивачки на пазара на труда в Пиринския край. Стотици работни места са заявени от преработващата промишленост в региона – най...

26 юни | 16:25
0 коментара
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Глад за шивачки в Пиринско

Глад за шивачки в Пиринско

Най-голямо е търсенето на шивачки на пазара на труда в Пиринския край. Стотици работни места са заявени от преработващата промишленост в региона – най...

26 юни | 13:10
0 коментара
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