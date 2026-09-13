Шивачки се разгневиха и последва нещо страшно
Десетки дела са заведени
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Десетки дела са заведени
Над 10 000 шивачки са загубили работата си през последните две години
Текстилният сектор очаква през 2016 г. да продължи тенденцията към повишаване на износа. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria Радина Банкова, председ...
Ганчо Караджов, който до момента ръководеше държавното предприятие "Интендантско обслужване", е бил освободен заради дълг 3 милиона лева. Това стана я...
200 шивачки от Лом излязоха на протест днес, тъй като стоят без заплати повече от половин година. От месец май те са съкратени, но и до ден днешен чет...
200 шивачки от Лом са на ръба на оцеляването след като вече шест месеца живеят без заплата, а през май са останали и без работа, съобщи Нова телевизия...
Най-голямо е търсенето на шивачки на пазара на труда в Пиринския край. Стотици работни места са заявени от преработващата промишленост в региона – най...
Най-голямо е търсенето на шивачки на пазара на труда в Пиринския край. Стотици работни места са заявени от преработващата промишленост в региона – най...
Фирми в Кърджали предлагат бонус ваканции в Турция и Гърция Фирми търсят шивачки в Кърджали, но хората не искат да работят за малко пари. Затова шефо...
Германска компания открива голямо шивашко предприятие във Видин, съобщи областният управител Момчил Станков. То ще стартира със 150 работни места, но...
Близо 200 души може да останат без работа в Лом, тъй като шивашкото предприятие е пред затваряне. Тази сутрин десетки шивачки излязоха на протест в кр...
Калофер. Шивачките от "Интендантско обслужване" – Калофер отново протестираха и затвориха закратко Подбалканския път. Недоволството е заради голяма по...
Стара Загора. Служителите на "Интендантско обслужване" в Калофер отново са на протест и затвориха подбалканския път София – Бургас, съобщи БГНЕС. Слу...
Силистра. Зимната блокада в силистренско попречи на 100 работнички да се приберат в сряда вечер при семействата си. Жените, които работели в шива...
Благоевград. Председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание проф. Ваня Добрева и парламентарният секретар на Министерството на...
Директорът уверил работниците, че ще получат заплатите си до десет дни
Калофер. Стачка на шивачките в "Интендантско обслужване"-Калофер взе главите на изпълнителния директор Соня Неделчева и останалите членове на Съвета н...
Шивачките от "Интендантско обслужване" ЕАД – Калофер обявиха стачка. В осем сутринта, когато трябваше да започне работният ден, вместо да влязат в цех...
Още чакат белгиецът да им плати дължимите по около 2000 лева на човек
Благоевград. Шивачки от Крупник, Брежани и Симитли влязоха в меле с шефката си заради неплатени от септември заплати. Жените били принудени да се приб...