БСП се отчете с 20 законопроекта и 430 въпроса
БСП е задала 430 парламентарни въпросa и питания и е внесла 20 законопроекта. Това обяви председателят на БСП Корнелия Нинова на брифинг в парламента....
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БСП е задала 430 парламентарни въпросa и питания и е внесла 20 законопроекта. Това обяви председателят на БСП Корнелия Нинова на брифинг в парламента....
Чудесата на България 2016 г. стартират днес от Малкия Йерусалим. Главният редактор на в. "Стандарт" Славка Бозукова ще обяви началото и регламента на...
Родното море е по-чисто от гръцкото и се предлагат повече услуги. Това е и причината да се плаща за чадърите и шезлонгите на плажа, заяви министърът н...
Към настоящия момент туристите по морето нямат причини за притеснения относно качеството на водата. Това стана ясно от думите на министъра на околната...
Ски хотел №1 на България „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" отвори за новия летен сезон след близо месец и половина реновация. Петзвездният красавец...
Солени цени на медицинските услуги в Слънчев бряг смаяха пациенти. 540 лева за гипсиране на крак, 400 лева за гипсова шина на ръка, още толкова за обе...
Жената в целия й блясък ще изригне в пролетно-лятната мода. Какво да се носи в топлото време, което все още като че ли се колебае дали да акостира по...
Във Варна с плаващия дворец ще пристигат над 200 пасажери Кораб Royal Clipper, плаващ под флага на Малта, откри тазгодишния круизен сезон в „Пристан...
След дискусия на "Стандарт" министърът на туризма Николина Ангелкова обяви: Световен конгрес на древните цивилизации в морската столица Спортът, тури...
Общ график за туристи ще имат болниците в Бургас през лятото. Целта е по всяко време на денонощието да има на разположение ортопеди, травматолози, пед...
Бургазлии и летовници ще ползват повече шезлонги без пари това лято. "И тази година общината ще стопанисва Централния плаж. Ще бъдат закупени допълнит...
Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич подготвят да проведе в края на май среща с представителите на туристическия бранш в Добричка о...
Елена Косева, изпълнителен директор на "Св. св. Константин и Елена" - Г-жо Косева, какво е мнението ви за въвеждането на унифициран софтуер за всички...