АПИ с важно предупреждение към шофьорите
Очакват се обилни валежи от дъжд и сняг в Северозапада и Предбалкана
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Очакват се обилни валежи от дъжд и сняг в Северозапада и Предбалкана
„Смок“ от Ели Лозанова е колоритна история на автентичен диалект
Евакуират хората от Михайлово и Хайредин
Има опасност от виелици и снегонавявания
Полицията издирва крадците, отмъкнали плячка от 7500 евро и 2800 лв.
Депутатите от Реформаторския блок Вили Лилков и Борислав Великов разнасят аптечки из селата на Северозапада. Те се движат с лекотоварен бус и лично в...
Тениски в нета с култови изрази се харчат като топъл хляб На туриста, дошъл да разгледа родния Северозапад, по-необходим ще му бъде речник, отколкото...
Кметове от Северозапада поискаха от депутатите от комисията по европейските въпроси и контрол над еврофондовете на 43-тото народно събрание повече сре...
Депутатите от Реформаторски блок (РБ) проф. Вили Лилков и доц. Борислав Великов и заместник-министърът на регионалното развитие Иван Аспаухов представ...
Издирват и метеорити, ще ги даряват на училища и музеи В събота и неделя близо 300 златотърсачи от цялата страна се събраха край река Бързия при Берк...
Монтана. 192 000 туристи през миналата година са посетили Северозапада, съобщи на среща в Монтана по проекта „Уикенд Северозапад", финансиран от европ...
Враца. София. При пътен инцидент в Гърция вчера е загинал инж. Юри Миков, директор на Северозападно държавно предприятие, съобщиха от пресцентъра на М...
Точно преди 122 г. княз Фердинанд прави от село Кутловица град