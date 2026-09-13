Москва разкри таен заговор срещу Сергей Шойгу
Службите твърдят, че са установили „украинска следа“
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Службите твърдят, че са установили „украинска следа“
Двете страни се договориха да „продължат постепенно да укрепват“ отношенията си
Потвърдено беше категоричното отхвърляне на външна намеса във вътрешните работи на суверенни държави
Информацията бе оповестена ден след визитата на Сергей Шойгу в Техеран
Иран, „Хамас“ и „Хизбула“ обвиниха Израел за смъртта на лидера на „Хамас“ Исмаил Хания
Двамата са отговорни за „ракетни удари, извършени от руските въоръжени сили срещу украинската електрическа инфраструктура“
Президентът е поискал да се определят обемите на най-търсените видове въоръжение
Руският министър на отбраната е посетил командния център на военноморските сили
Какво сочи докладът на руския министър на отбраната
Ще има ли преговори
Докога ще продължи тя
Обиколката на лидера на Северна Корея в Русия продължава
Той бе посрещнат от севернокорейския министър на отбраната Кан Сун-нам
Причината за отстраняването все още не е ясна
Той провери предния пункт за управление на едно от подразделенията на Западната група войски в зоната на войната
Информация на Русия
Нови санкции
Заради присъединяването на Финландия към НАТО
В отговор на заплахите на САЩ
Това е второто подобно съобщение, публикувано от шефа на "Вагнер" за два дни