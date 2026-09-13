Всичко за Себастиан Фетел

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Последни новини Спорт
Фетел отива във "Ферари"

Фетел отива във "Ферари"

Германецът сменя Алонсо, ще взима по 64 млн. евро на година Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне "Ред Бул" след края на сезона....

04 октомври | 16:55
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Тод сви сармите на Фетел

Тод сви сармите на Фетел

Жан Тод сви сармите на Фетел заради изказванията на четирикратния световен шампион във Формула 1, че болидът му този сезон е "боклук". Лично шефът на...

04 април | 16:45
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Фетел кара с подписа на Шуми

Фетел кара с подписа на Шуми

Световният шампион във Формула 1 Себастиян Фетел също подкрепи със специална каска Михаел Шумахер. Пилотът на "Ред Бул" кара по време на първите две с...

14 март | 19:10
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Фетел триумфира и в Бразилия

Фетел триумфира и в Бразилия

Сау Пауло. Себастиан Фетел спечели Гран при на Бразилия, което бе последното от сезона във Формула 1 за 2013. По този начин четирикратният световен ш...

24 ноември | 21:27
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Фетел докосва титлата

Фетел докосва титлата

Ню Делхи. Трикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел спечели седми полпозишън през сезона. Пилотът на "Ред Бул" продължи доминацията с...

26 октомври | 15:49
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