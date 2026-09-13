Фетел: Има нещо гнило в Германия
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Боксовете са винаги отворени за Бар
Себастиан Фетел от отбора на „Ферари" спечели квалификацията преди старта от Формула 1 за Голямата награда на Сингапур. Германският пилот регистрира в...
Себастиан Фетел пристигна с чисто ново и луксозно бяло "Ферари Калифорния" на церемонията за откриването на новия парк в "ПортАвентура", Испания - Фер...
Четирикратният шампион във Формула 1 Себастиан Фетел (Ред Бул) подписа тригодишен договор с Ферари. Това се случи минути, след като бе потвърдено офиц...
Германецът сменя Алонсо, ще взима по 64 млн. евро на година Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне "Ред Бул" след края на сезона....
Себастиан Фетел, четирикратен шампион във Формула 1, официално ще напусне Ред Бул в края на сезона. На негово място отива руснакът Даниил Квят, който...
Слух, че Себастиян Фетел сменя "Руд Бул" с "Макларън" срещу 150 млн. евро взриви Формула 1. Световният шампион прие с усмивка новината. "Още на състе...
Сочи. Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел се превърна в първия пилот, завъртял обиколка на наскоро завършената писта Сочи Ау...
Барселона. Себастиан Фетел с "Ред Бул" бе наказан с пет места и ще стартира едва 15-и в утрешния старт за Гран При на Испания във Формула 1. Санкци...
Жан Тод сви сармите на Фетел заради изказванията на четирикратния световен шампион във Формула 1, че болидът му този сезон е "боклук". Лично шефът на...
Автомобилният пилот от Германия Себастиан Фетел и американската плувкиня Миси Франклин грабнаха престижните награди "Лауреус" за най-добри спортист и...
Световният шампион във Формула 1 Себастиян Фетел също подкрепи със специална каска Михаел Шумахер. Пилотът на "Ред Бул" кара по време на първите две с...
Сау Пауло. Себастиан Фетел спечели Гран при на Бразилия, което бе последното от сезона във Формула 1 за 2013. По този начин четирикратният световен ш...
Себ изтри Шуми от рекордите след успех в Тексас
Остин. Себастиан Фетел подобри най-доброто време на съотборника си от Ред Бул Марк Уебър в последните секунди от квалификацията за Гран при на САЩ....
Себастиян Фетел постигна седма поредна победа във Формула 1. След като преди седмица си осигури четвъртата поредна световна титла, сега германецът не...
Лондон. Люис Хамилтън, който през 2008-ма стана най-младият световен шампион във Формула 1, предрече бляскаво бъдеще на на Себастиан Фетел. След като...
Самотен тийнейджър посрещна героя в Цюрих
Ню Делхи. Трикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел спечели седми полпозишън през сезона. Пилотът на "Ред Бул" продължи доминацията с...
Токио. Себастиан Фетел пресече финалната линия като победител в Гран При на Япония. Новият успех обаче не дойде толкова лесно за немския пилот на Ред...