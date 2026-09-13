Всичко за Руски Език

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Деца искат да учат руски

Деца искат да учат руски

Учителят по физкултура Владислав Янев приема от първия секретар на посолството на Русия Роберт Шестаков футболни топки за отбора на 141-во основно учи...

27 май | 20:20
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