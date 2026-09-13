Петков с голямо признание за руския език
Каза пред ученици от кой час е бягал
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Каза пред ученици от кой час е бягал
Записаха саундтрака към филм на Тимур Бекмамбетов за легендарен военен пилот
При използване на руски език клиентът може да се оплаче и да последват глоби
Шефката на МВФ заговори на руски език в няколко свои срещи
Руслан Настев спечели награда в конкуренцията на над 300 участници от цял свят
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Учителят по физкултура Владислав Янев приема от първия секретар на посолството на Русия Роберт Шестаков футболни топки за отбора на 141-во основно учи...
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