"Русият ангел" официално е под опеката на Гърция
Атина. Гръцкият съд реши българчето от ромски произход- Мария, което нарекоха "русят ангел", окончателно да бъде дадено на грижите на гръцката неправи...
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Атина. Гръцкият съд реши българчето от ромски произход- Мария, което нарекоха "русят ангел", окончателно да бъде дадено на грижите на гръцката неправи...
Момиченцето няма да пътува в чужбина поне 2 г.
Седем от децата на Сашка и Атанас Русеви ще им бъдат отнети
Николай Цискаридзе
Стара Загора. Социалните работници трябва да вземат решение за това каква ще бъде съдбата на братчетата и сестрите на „Русия ангел"- Мария. Днес ще из...
София. Съседи на родителите на "русия ангел" Сашка и Атанас от Николаево твърдят, че често продават децата си в Гърция. Мрежата е добре организирана о...
Ако Мария не беше руса, щяха да я продадат за булка с намаление
София. Майката на откритото в Гърция русо дете Мария се е опитвала след връщането си в България да се свърже с жената, на която я е дала, но телефонът...
София. Малката Мария е изписана от болница и настанен в социален дом в Гърция. В момента с нея работят социални работници, съобщи пред bTV Панос Пар...