Сензация! Откриха кой е управлявал парите на древна Тракия
Стана ясно кога е започнало строителството на римските терми
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Стана ясно кога е започнало строителството на римските терми
Варна. Камък с еротична рисунка е знакът на публичния дом в Римските терми. Находката е още от разкопките на древните бани във Варна, които са четвърт...
Варна. Обществен дарителски фонд за Варна и Zumba Fitness with MIRO организират на в събота благотворителни демонстрации по Зумба. Това е последната...
Варна. Доброволци за съботник търси ръководството на една от най-големите забележителности във Варна – Римските терми. "Нямаме нито пари, нито техни...
Варна. Ефектна атракция в стил "звук и светлина" ще привлича още повече посетители това лято на малките Римски терми край морето. Идеята е там да бъда...
Варна. Реставрация и реконсервацията на Римските терми ще отнеме 3 месеца като трябва да започнат след избора на фирма-изпълнител в края на септемвр...
Варна. 3 млн. лева обеща финансовият министър Симеон Дянков за реставрация и консервация на римските терми в центъра на Варна, въпреки че археолозите...