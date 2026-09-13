Рицарски загадки от сърцето на Лондон
В църквата на тамплиерите „Темпъл“ почиват мъжете, подписали Магна Харта, а героите на Дан Браун търсят Светия Граал
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В църквата на тамплиерите „Темпъл“ почиват мъжете, подписали Магна Харта, а героите на Дан Браун търсят Светия Граал
Рицарите можели да размахват меч дори след 60 години
Наградата се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал
Награда или заточение е бил престоят на острова за художника
Възстановка пред стените на Шуменската крепост
Повод е рождения ден на монарха
Под аплодисментите на над 350 тамплиери първият българин в космоса получи наградата
Два дни рицари с брони и девойки в царски роби шетаха из най-запазената средновековна крепост у нас - "Баба Вида". С артистична страст те пресъздадоха...
Рицари от миналото ще обсадят руините на древния полис Акве Калиде край Бургас. Войни в лъскави доспехи ще опънат боен стан, както е било преди много...
Атанас и Милена минават през тунел от мечове Първа тамплиерска сватба вдигат рицарите и дамите в България в шато до Сопот. Брат Атанас от Варна и сес...
Рицари и дами от България, Русия, Украйна и Сърбия участваха в 20-я юбилеен Конвент на Велик Приорат България, който се проведе в града край Арда. П...
Дават годишна стипендия за развитие на най-талантливите хлапета Рицарите тамплиери създадоха Фонд за надарени деца. Идеята е чрез набиране на средств...
Стара Загора. За първи път орденът на рицарите-тамплиери у нас прие нови членове публично. Тържественият ритуал, посветен на 6-ата годишнина на Велик...
Опашки за древно вино с канела на средновековен панаир Уханно вино с вкус на канела, рецепти отпреди 7 века, галеща ухото старинна музика, рицари, пр...
София. През следващата седмица на книжния пазар се очакват първите два тома на "Дипломатическа енциклопедия". Авторският колектив е в състав проф. Але...
Просветният министър проф. Анелия Клисарова се клела в заветите на Ордена на анизетиерите
Кърджали. С официален ритуал в двора на Историческия музей в Кърджали започна честването на 5-та годишнина от обявяването на Велик Приорат България за...