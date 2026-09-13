Невиждана градушка помля наше село
Мощна буря със силен вятър и проливен дъжд
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Мощна буря със силен вятър и проливен дъжд
Винаги може да разчитате на ДПС, каза лидерът на партията
Служителка в кметството в гърменското село Рибново трябва да напусне поста на 11 февруари. Причината е съкращаване на щата заради липса на пари. Над 5...
Зимата е сезонът на сватбите в помашкото село Реджеп и студентката се взеха след двудневно празненство "Зажени ли се малката ми дъщеря, ще те поканя...
Трети месец няма никакви нарушения на дисциплината нито от ученици, нито от учители в школото в гърменското село Рибново. Директорът на СОУ „Йордан Йо...
Родителите на децата са на гурбет в Гърция Баби и дядовци се грижат за стотици хлапета в гърменското село Рибново. Родителите на децата поемат на гур...
Гард и 32 камери пазят реда и сигурността в школото Крути мерки за затягане на дисциплината и осигуряване на реда и сигурността предприе ръководствот...
Гард и 32 камери пазят реда и сигурността в школото Крути мерки за затягане на дисциплината и осигуряване на реда и сигурността предприе ръководствот...
Единствено фоторепортерът на "Стандарт" Антон Чалъков присъства на ритуала в Рибново Сватбите в Рибново приличат на сбъднали се приказки. "Гелината"...
Огромна скала, земни маси и отнесен асфалт дебнат шофьори Благоевград. 10-километровото шосе между селата Осеново и Рибново ще бъде затворен за движе...
Рибново. Заради скандала с учителя по география Осман Арнаутски, който бе набеден от родители и ученици, че влиза пиян в час, училището в село Рибново...
Рибново. Родители на ученици в СОУ "Йордан Йовков" в гърменското село Рибново сигнализираха, че учител влиза пиян в час. Те са изпратил жалба до Регио...
Благоевград. Контрабандата на цигари достигна и до високопланинското гърменско село Рибново. Полицаи са проверили търговски обект и прилежащи към него...
Благоевград. Много жители на гърменски села разчитат на доходи от брането на гъби, билки и боровинки. В последните години все повече са тези, които а...
Благоевград. Двама неправоспособни водачи на МПС катастрофираха на шосето между селата Рибново и Осеново. Инцидентът е станал около 19:00 часа в понед...
Местните хора се грижиха за семейство с три деца
Рибново. Кандидатът за евродепутат от ПП ГЕРБ Асим Адемов и областният координатор на партията и народен представител Даниела Савеклиева откриха младе...
Благоевград. Мюсюлманите в гърменското село Рибново настояват да има съдебни дела и осъдени за възродителния процес. Те твърдят, че само така ще бъде...
Благоевград. Шестгодишно момиченце се преби жестоко след падане от третия етаж. Детето полетяло от 7-метрова височина от балкона в съседска къща в гър...
Благоевград. Учителят си тежи на мястото – в класната стая. След близо 2 седмици на протести уволненият директор на СОУ "Йордан Йовков" в село Рибново...