Смразяващо от Ревизоро! Язовирите празни, безводие и стачки
Лъжат плевенчани за водата, каза бившият екоминистър Емил Димитров
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Лъжат плевенчани за водата, каза бившият екоминистър Емил Димитров
Въпросът на въпросите е дали ГЕРБ плюс ДБ плюс някой друг е достатъчно за правителство
Той разгледа и възможностите пред служебния кабинет
Бившият шеф на митниците забеляза негативниь пиар за страната ни и за служебното правителство
Не се случи нито едно от нещата, които миньорите искаха
Водосточни, а не отходни, са в Китен и Созопол заровените тръби на плажа
Ревизоро и Владислав Панев с горещи прогнози
Обратният удар от сагата с Иван Гешев
Коментар за предложението за премиер
Той е просто съпруг на първата дама
България може да бъде санкционирана с около 2 млрд. лв.
Той обвини кметовете, че не стопанисват добре
Зам.-министърът на регионалното развитие инспектира състоянието на язовирите във Варна и Бургас
Според Емил Димитров проблеми създават и незаконните изкопни дейности от строителни фирми
Намаляваме водата на Бургас и Варна от януари, категоричен е министър Емил Димитров
Ревизоро поиска уволнение на зам.-министър и назначаване на двама нови
Аврамова и Танева категорично отхвърлиха твърденията на Ревизоро за водни кризи
Очаквах след убийствената картина на управлението Емил Димитров да подаде оставка - изходът е оставка за цялото правителство, каза Нинова
„Монбат“ не си изчистят, няма да имат разрешение да внасят отпадъци, отсече министърът
Водната криза не е свършвала 3 години, каза министърът