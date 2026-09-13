Мартин Райков: АБВ подркепя въвеждането на електронното гласуване
„Референдумът щеше да има по-голяма тежест ако беше запазил въпроса за задължителното гласуване, или този за въвеждането на мажоритарен принцип 50 на...
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„Референдумът щеше да има по-голяма тежест ако беше запазил въпроса за задължителното гласуване, или този за въвеждането на мажоритарен принцип 50 на...
Англичани казват до месец подслушван ли е незаконно Росен Плевнелиев
Райков отчете мандата си, чака присъдата на историята
Служебният кабинет успя да укроти бесовете
София. Софийската градска прокуратура не предвижда разпит на служебния премиер Марин Райков по досъдебното производство, касаещо откритите в печатница...
София. И прокуратурата каза, че служебното правителство няма вина за бюлетините, заяви служебният премиер Марин Райков. "Ако досъдебното производство...
София. 54% от държавните дружества депозират в една банка, нейното име обаче няма да бъде назовано, съобщи служебният министър-председател Марин Райко...
София. Безпрецедентна пресконференция ще се проведе днес в Министерския съвет. Премиерът Марин Райков, главният прокурор Сотир Цацаров и министърът н...
Разбрахме се с министър Станков, обяви шефът на агенцията по безопасност на храните
Не може да се спрат бръмбарите, твърди Райков
София. Нов анализ на проекта "Южен поток" поиска служебният премиер Марин Райков. В началото на заседанието на кабинета той предложи на министрите да...
Започнала е една безмилостна проверка на цялостната верига на ценообразуване в енергетиката
София. Финансовият министър Калин Христов остана без заместници. Това се случи, след като в понеделник бил освободен и досегания заместни, още от прав...
До изборите ще има такива, но съм притеснен, заяви Марин Райков