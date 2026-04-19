Ивет с втора победа във Вараждин
Радослава Мавродиева е №1 на гюле
Радослава Мавродиева е №1 на гюле
Еврошампионката от Глазгоу 2019 получи 5000 лв от кмета Стоян Радев
Защо да не преодолее и 20 м, мечтае Валентина Желязкова
Европейската шампионка на гюле се прибра в България
31-годишната атлетка донесе първо европейско злато за България от 14 години насам
Радослава Мавродиева мина като №2 квалификацията на гюле
Радослава Мавродиева спечели осма национална титла на гюле със световен резултат
Поредно силно представяне на голямо първенство направи днес Радослава Мавродиева. Родената в Сливен атлетка зае престижното пето място вв финала на гю...
Ивет Лалова взе сребърен медал на 200 метра от европейското първенство по лека атлетика. Във финала най-добрата ни спринтьорка остана втора. Тя завърш...
Три български атлетки ще участват днес на финалите в дисциплините си на 3-ото европейско първенство в Амстердам. Първа до битката за медалите стигна...
САЩ завърши убедително на първо място в класирането по златни медали от 16-ото световно първенство по лека атлетика в Портланд. Домакините триумфираха...
"Браво на Радослава! Това за сега е нейния връх на световен шампионат. Тя измина доста трънлив път, но вече намира себе си, като се реализира на голем...
Преди 11 години на световното първенство за юноши и девойки старша възраст в Гросето една българска атлетка завърши шеста в тласкането на гюле. Момиче...
"Страшно се радвам за този успех на Радослава, каза след финала в тласкането на гюле в Прага президентът на БФЛА Добромир Карамаринов. Радослава Мавро...
Радослава Мавродиева спечели бронзов медал от европейското първенство по лека атлетика в Прага. Родената в Сливен атлетка постигна най-добрия си опит-...
Пламен Вълков, пратеник на "Стандарт" Цюрих. България има поредните си финалисти на 22-ото европейско първенство в Цюрих. В тласкането на гюле Радос...
Москва. Само 53 см не достигнаха на Радослава Мавродиева, за да се класира за финала на гюле на световното първенство в Москва. Националката тласна в...
София. Радослава Мавродиева, която се провали се в тласкането на гюле на олимпиадата в Лондон, натисна спирачката. Тя се оправда, че не е нападала фед...