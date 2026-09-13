Заместничка на Бареков напуска партията
София. Зам.-председателят на "България без цензура" (ББЦ) Рада Коджабашева напусна партията на Николай Бареков. Тя съобщи във Фейсбук, че е подала ос...
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София. Зам.-председателят на "България без цензура" (ББЦ) Рада Коджабашева напусна партията на Николай Бареков. Тя съобщи във Фейсбук, че е подала ос...
София. Зам.-председателят на "България без цензура" Рада Коджабашева е подала заявление за напускане на партията. Това съобщи самата тя на личната си...
Масово членове на СИК-ове забравят да откъснат номера на изборния документ Зам.-председателят на „България без цензура" Рада Коджабашева първа гласув...
София. Рада Коджабашева и Даниела Колева упражниха правото си на вот около 9.30 в 42-ро училище в ж.к. "Хаджи Димитър" в столицата. Дадох своя глас з...
Надпреварата за евроизборите на 25 май е в разгара си. Кои БГ каузи ще браним със зъби и нокти в Брюксел и Страсбург? Как Европа ще се справи с предиз...
София. България се нуждае от адекватен анализ на ситуацията. Това каза по време на дебат по Радио К2 кандидатът за евродепутат от коалиция ББЦ, ВМРО,...
Да има данъчни облекчения за бизнеса, който инвестира в наука. Тази теза защити в дебат по радио К2 зам. председателят на "България без цензура" и кан...
София. Трябва да се изработи цялостна стратегия за опазване на околната среда. Тази теза представи зам.-председателят на „България без цензура" и трет...
София. "Изключително трудно е да накараш младите хора да останат в страната, но трябва да се използват всички лостове. Това каза Рада Коджабашева – за...
Пловдив. Една от стратегическите цели на „България без цензура" е икономиката и енергетиката да са в отделни министерства. Министерство на икономиката...
София. До Николай Бареков винаги трябва да си на ниво. Това е мнението на зам.-шефа на "България без цензура" Рада Коджабашева. Красивата дама е сред...