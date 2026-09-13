Заведенията протестират с неспазване на вечерния час
Утре засегнатите се събират пред Народното събрание, ще дойдат автобуси и от туристическия бранш
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Утре засегнатите се събират пред Народното събрание, ще дойдат автобуси и от туристическия бранш
Живеещите в региона ежедневно са подложени на липса на нормално водоподаване на питейна вода, на аварии и ниско налягане.
Тя е загубила 16 избора, а е спечелила само 1 - президентския, твърдят членове на партията
Участниците в неразрешената от властите проява смятат, че конституционните им права са нарушени
Прииждането на мигранти трябва да спре веднага. Това смятат от ислямофобското движение ПЕГИДА, чийто представители излязоха на протест срещу бежанците...
В социалната мрежа отново се подготвят протести в редица градове срещу повишената цена на винетките. "Всеки, който смята за несправедливо и необоснов...
Половината стопани в паника заради липса на договориТютюнопроизводители от Неврокопския край негодуват от ниските изкупни цени на продукцията. Самата...
Докато не бъде оттеглен текстът от проекта за държавния бюджет в частта му, засягащ целия сектор "Сигурност" - от параграф 9 до параграф 16, няма да с...
Какво се крие зад спонтанните протести на полицаите, породени от намерението в Бюджет 2016 да бъдат орязани социални привилегии на служителите в систе...
Полицейските протести се очакват да залеят цялата страна и днес. Те протестират срещу изненадващото решение на правителството да премахне социални при...
България губи компетентни хора в много области и това е страшно. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" акад. Стефан Воденичаров, председател на Бълга...