Мазнев: Вероятно от 10 до 15 хил. човека ще напуснат МВР

Докато не бъде оттеглен текстът от проекта за държавния бюджет в частта му, засягащ целия сектор "Сигурност" - от параграф 9 до параграф 16, няма да с...