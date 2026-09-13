Бизнесът поръчва кадри за туризма
Бизнесът ще казва колко кадри и в какви туристически специалности са му необходими. Нещо повече - той ще участва в разработването на учебните програми...
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Бизнесът ще казва колко кадри и в какви туристически специалности са му необходими. Нещо повече - той ще участва в разработването на учебните програми...
"Реформата в образованието е като тази в гробищата - няма подкрепа отвътре". Просветният министър Тодор Танев започна мандата си с тази крилата фраза....
Току-що приключилите матури са най-успешните досега, заяви министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев. Той изрази увереност, че проверкат...
Чалгата няма място в учебниците по музика. Това заяви министърът на образованието проф. Тодор Танев в предаването "Карай направо" по Нова тв. "Аз съм...
Просветният министър Тодор Танев отново хвърли в смут учители, ученици и професори. Представяйки поредната си нова идея за професионално образование,...
„Тази година остават същите начини за влизане във ВУЗ и излизане от средното образование. Нищо не се променя тази година. Ще се обсъжда, обаче, по-нат...
София. Тази година всички матури ще се записват. Зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева ще разпореди на директорите да монтират камери в изпит...
София. „Искам да успокоя образователната система, за да започне тя да работи изобщо". Това каза новият министър на образованието проф. Тодор Танев пре...