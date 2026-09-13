Всичко за Проф. Тодор Танев

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Ексцентрикът реформатор

Ексцентрикът реформатор

"Реформата в образованието е като тази в гробищата - няма подкрепа отвътре". Просветният министър Тодор Танев започна мандата си с тази крилата фраза....

17 септември | 20:15
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Камери на матурите

Камери на матурите

София. Тази година всички матури ще се записват. Зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева ще разпореди на директорите да монтират камери в изпит...

12 февруари | 18:25
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