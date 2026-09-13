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Бюлeтинaтa ce пpиeмa зa вaлиднa, aĸo в ĸpъгчeтaтa c пpeдпoчитaния зa ĸaндидaти зa oбщинcĸи cъвeтници ca oтбeлязaни cъc знaĸ X или V
Депутатите се готвят да вдигнат процента за преференция на кметския вот Нова формула за изчисляване на преференцията в листите за общински съветници...
Ана Баракова да се върне там, където са посочили избирателите или да се откаже в полза на Дяко Дяков, призова Бареков София. "Не съм се чувал и вижда...
София. Още преди първото заседание на 43-тото Народно събрание и преди депутатите да са положили клетва, парламентарната група на "България без цензур...
Сливен. След "любимец 15", който на евровота измести Сергей Станишев, парламентарните избори родиха феномена "любимец 9-9". Деветият в листата на пол...
Варна. 18-тият в листата на ДПС във Варна – Алеко Тодоров Атанасов, е събрал най-много преференции на парламентарния вот за партията, съобщиха от Рай...
София. Половината от избирателите на Реформаторския блок са се възползвали от преференциалния вот, съобщи Нова ТВ. Нововъведението е в сила от Европей...
В 6.00 часа днес започна предсрочният вот за сформиране на 43-ото Народно събрание. Избирателите ще могат да упражнят правото си на глас до 19.00 часа...
София. Преференцията създаде напрежение в Реформаторския блок, но ние нямаме притеснения от Меглена Кунева. Това обяви Светослав Малинов пред Нова тел...
София. „Сергей Станишев е политикът в България, който има най-много възможности пред себе си. Той има европейско бъдеще. В момента обаче той избира да...
София. Реформаторският блок излиза по-силен от тази кампания и оттук нататък ще расте, а предсрочните избори са по-близо от преди и обединението ще бъ...
София. Възможността за преференциално гласуване е необратима, заяви идеологът на изборния кодекс Мая Манолова по БНТ. По думите ѝ опцията за пренарежд...
След фиаското с Момчил Неков, който отстрани от първото място в листата лидера на БСП Сергей Станишев, в левицата започнаха да говорят за промяна на в...
София. Приятел на 15-ият в листата на Коалиция за България Момчил Неков предсказа победата му в преференциалния вот още през април. По предварителни д...
София. Общо около 26% от гласоподавателите са упражнили своето право на преференциален вот, а това са около 585 000 избиратели, заяви говорителят на Ц...
София. Реформаторският блок няма да подкрепя безусловно друга политическа сила за съставяне на правителство, обяви говорителят на Реформаторския блок...
Стара Загора. И в Старозагорско преференциалния вот е бил използвана най-масово от гласувалите за Реформаторския блок, особено от градските секции в...
София. Централната избирателна комисия (ЦИК) ще одобри днес окончателния технически образец на бюлетината за европейските избори, както и нейната защи...
София. Преподреждането на кандидат-депутатските листи ще става по съвсем нов начин. Промяната стана в последния момент с предложение на народния предс...