Разпределят 9 млрд. лева за фермерите до 2027 г.
Дебати за Общата селскостопанска политика на форума на "Стандарт" "Да! На българската храна"
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Дебати за Общата селскостопанска политика на форума на "Стандарт" "Да! На българската храна"
Порожанов се разбра с протестиращите, те ще посочат кой да заеме поста
Субсидията на държавата е за половин милиард, ако това не е приоритет, какво е, пита земеделският министър Румен Порожанов на среща със земеделски про...
Странно е контролираните да защитават контролиращия, коментира земеделският министър по повод протестите на биопроизводителите заради неподновен лицен...
Земеделският министър Румен Порожанов се срещна с посланика на Кралството у нас г-жа Закия Ел Мидауи
Вече дават субсидиите на малките планински стопанства
Земеделските дейности са и ще останат важен източник на доходи, отбеляза министърът
София. Параметрите на фискалния резерв не осигуряват актуализацията на бюджета за тази година, която е крайно необходима, за да изчисти диспропорциите...
Спират част от проектите, министрите се събират на съвещание за рязането на бюджета Финансовият министър Румен Порожанов ще прави ревизия на всички д...
Банките ни са стабилни, категоричен е финансовият министър Румен Порожанов - Г-н Порожанов, запознахте ли се вече със ситуацията, в която се намира д...
Проверяват всички сключени договори заради готвения ремонт на бюджета Дефицитът в държавната хазна за 2014 г. ще бъде повишен с актуализация на бюдже...
София. Оценка на парите в държавата от МВФ ще поиска новият финансов министър Румен Порожанов. Това предвиждат приоритетите на служебния кабинет. Най-...