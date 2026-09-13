Пловдив става столица на виното. Огромен пробив
Представят малки винарни пред 250 гости от цял свят
Следете всички новини, анализи и коментари за Пламен Моллов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Представят малки винарни пред 250 гости от цял свят
Строител на новото бижу е Хидрострой
Днес ректорът на УХТ-Пловдив навършва 65 години
Те са част от Бранд България
Ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов и управителят на една от най-модерните компании за производство на ястия у нас К...
УХТ ще бъде третият университет в света, предлагащ програма съм сертификат от OIV
Историята на най-известния италиански барман разказаха в УХТ
Твърдението, че са консумирали отровни храни през годините е невярно и безотговорно, казва професор Пламен Моллов
В писмо до медиите професорът изрази мнението си по повод обявеното решение
Уволненият Пламен Моллов
Бившият вече директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) Пламен Моллов ще съди веригата за бързо хранене "Аладин Фуудс" за клевет...
Сигналът за корупция не е единствен, призна министър Десислава Танева Премиерът Бойко Борисов освободи от длъжност изпълнителния директор на Българск...
И собственикът на веригата, и шефът на Агенцията по храните искат прокуратурата да се намеси Земеделският министър Десислава Танева започва проверка...
Изпълнителният директор на Агенцията по храните проф. д-р Пламен Моллов е освободен от длъжност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на зем...
До 13 април ще има засилени проверки в цехове, магазини и ресторанти Дадохме предложение за нов закон, наши експерти са готови да помагат, казва проф...
София. 7 души на ръководни позиции от областната софийска дирекция на Агенцията по храните са отстранени от работа и дисциплинарен съвет ще решава д...
Правят черен списък на некоректни търговци и производители на храни
София. Черен списък на фирмите със системни нарушения по отношение на изискванията за храните ще бъде създаден от БАБХ. Това стана ясно от думите на и...
Спират на границата суровини, чийто срок на годност изтича скоро
Публикуват черен списък с фирми, които често нарушават наредбите по безопасност на храните