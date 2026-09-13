Сензация! Най-старото писмо в Европа е открито в България
Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
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Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
Писмеността е нашият прозорец – към знание, към свобода, към по-добро бъдеще, заяви още той
Проф. Диана Гергова с разкрития за Орфическите надписи
Заплатите в сектор "Образование" трябва да се увеличават с всеки следващ бюджет
Предметът с размери едва 3,5 на 2,5 сантиметра е намерен още през 2017 г.
Това е исторически момент, който дава съвсем нова тежест на българската писменост
Около тази формулировка се обединиха депутатите дни преди официалното гласуване на второ четене на поправката в КТ
Социалистите категорично се противопоставят на приетите на първо четене промени
Предлагат да стане Ден на българската писменост и култура.
Той подкрепя 24 май да е "Ден на българската писменост, просвета и култура"
На първо четене парламентът прие да се преименува празникът 24 май
Това е празникът, който се чества от най-дълго време у нас - цели 164 години
Превели Библията на славянски и проправили път на християнството на североизток Глаголицата е първата славянска азбука. Названието й идва от думата г...
София. Честваме деня на Свети Климент Охридски. Той е патрон на българската православна църква. На този ден празнува и Софийският университет. Почита...
София. "24 май е благословен ден за нас българите. Днес ние празнуваме своето духовно кръщение - Денят на славянската писменост, денят на българската...
Разлог. На 24 май - празник на българската просвета и култура и на славянската писменост, кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави учители и у...
Благоевград. Благоевградчани и техни гости честваха двоен празник в събота – на града и на българската просвета и култура и на славянската писменост....
Днес отбелязваме с тържествени чествания Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Денят се чества като църковен празник за п...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира от днес корпоративна кампания преди празника на славянската писменост, българската просвета и култу...
София. На 11 май почитаме паметта на Светите братя Кирил и Методий. Денят се отбелязва за пръв път през 1851 г., когато в епархийското училище „Св....