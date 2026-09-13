Петкова разкри. Ето загубите на веригите от бойкота!
Данните са много сериозни
Следете всички новини, анализи и коментари за Петкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данните са много сериозни
Свързано е и със становище за данъците
ГЕРБ вече няма да са първа сила, прогнозира тя
Приключваме успешен мандат с „Обединени патриоти“. Надяваме се те отново да влязат в парламента, каза енергийният министър
Няма проблеми с тока, каза Петкова
Петкова: 26 населени места, 4027 клиента са без ток, аварийте ще бъдат отстранени днес
Теменужка Петкова: Страната ни е положила големи усилия по сделката
Това каза енергийниятминистър
На 1 септември регулаторът реши да прекрати искането за увеличение на цената
Отделно от това ще бъдат предоставени и 5 млн. лв. за заплати в комплекса
Петкова обясни, че бюджетът за студен резерв възлиза общо на 56 млн. лв.
Сваляш студения резерв оттук-насетне, каза Борисов на енергийния министър Петкова
Срещу всеки лев, стои реален актив. Няма други щети, каза енергийният министър Приблизително 50% от искането на "Атомстрой експорт" по спирането на п...
Намерили сме оптимален вариант „Мини Марица-Изток" да функционират нормално към момента, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журна...
Tокът може да поскъпне след освобождаването на пазара догодина. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова по БНР. Петк...
Няма никаква промяна в налягането и в доставките на природен газ от Русия по националната и транзитната газопреносни мрежи. Това обясниха министърът н...
На 10 декември ще бъде подписано окончателното инвестиционно споразумение с Гърция за интерконекторната газова връзка. Това съобщи министърът на енерг...
Юристката Савина Петкова стана първата жена, оглавила местния парламент Иван Тотев отново е кмет на Пловдив, а Здравко Димитров пак е областен управи...
Един от енергийните планове на българското правителство - превръщането на страната в газов хъб за региона, се придвижва с още една крачка напред със с...
Вчера имах работна среща в Атина с гръцкия си колега министър Панос Скурлетис, която протече изключително добре. Това коментира пред журналисти минист...