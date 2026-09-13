МВР разби лъжите на Кючюк и Бареков за нова костинбродска афера
За пореден път се прави опит МВР да бъде въвлечено в предизборната кампания, обяви ведомството на Атанас Илков
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За пореден път се прави опит МВР да бъде въвлечено в предизборната кампания, обяви ведомството на Атанас Илков
Банкнотите от 50 лв. са с такова качество, че могат да бъдат приемани от банкомати, преминавайки машинната проверка
Иззетите парични знаци не представляват "реквизитни пари", е мнението на експертите
Задържаха 21-годишен мъж с дебело досие за грабежи
В акцията се включи и "Сикрет сървис"
Това съобщи окръжният прокурор Красимир Конов пред БНР.
17-етажната бетонна сграда ще бъде взривена с дистанционен механизъм
Те бяха задържани на 20 октомври 2018 г. при операция на СП и ГДБОП
Освен че печатал дипломи и други документи, престъпникът държал и боеприпаси, съобщават от МВР...
Фалшиви евро на стойност над три милиона са задържани при операция на ГДБОП, съобщи на брифинг ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев, цитиран...
Три тайни печатници за фалшиви евро бяха разбити при специализираната операция с участие на прокурори от Плевен, разследващи полицаи и агенти на ДАНС...
Отпечатването на бюлетините за втория тур на местните избори върви по план, съобщи за "Хоризонт" говорителят на БНБ Александър Урумов. Във вторник в Ц...
Не може да смогне с бюлетините, защото не са й предадени навреме образци с партии и кандидати Печатницата на БНБ е уведомила Централната избирателна...
Криминалисти са разкрили в Пловдив печатница за фалшиви документи – лични карти, дипломи, шофьорски книжки и контролни талони. Базата на фалшификатори...
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна" отразява откриването на площадка в детска ясла "Пролет", като ремонта на площадката и съоръж...
София. Печатница за фалшиви пари без разкрита при спецоперация на ДАНС в столицата. "На територията на гр. София служители на ДАНС, под ръководството...
София. Българската народна банка (БНБ) ще печата бюлетините за предстоящите избори за Европейски парламент. Това става ясно от обявения търг по догова...
София. Капацитетът на печатницата на БНБ не позволява там да се изготвят всички изборни бюлетини. Директорът на печатницата Георги Симеонов обяви, ч...
София. Сделката за печатницата на БНБ вече е факт. В Търговския регистър вече е регистрирано новото дружество "Обертюр Фидюсиер", като в него 70% от д...
Владимир Малчев, trader.bulltrend.bg Седмицата на финансовите пазари премина под знака на обичайния заподозрян - Федералния резерв. Този път двигател...