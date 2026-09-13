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Паундът падна до под 1 евро

Паундът падна до под 1 евро

Британската валута потъна до най-ниското си ниво от 31 г., после се покачи до 2,16 лв. Един паунд падна под 1 евро на някои британски летища, написа...

07 октомври | 19:45
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