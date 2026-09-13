Лоши новини за използвана валута
Mиниcтъpът нa финaнcитe нa Beлиĸoбpитaния Peйчъл Pийвc e изпpaвeнa пpeд пъpвoтo cи гoлямo изпитaниe
Следете всички новини, анализи и коментари за Паунд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Mиниcтъpът нa финaнcитe нa Beлиĸoбpитaния Peйчъл Pийвc e изпpaвeнa пpeд пъpвoтo cи гoлямo изпитaниe
Какви са прогнозите
Вчера премиерът Лиз Тръс подаде оставка на 45-ия си ден на поста
Няма да бъдат правени други промени в купюрите от 5, 10, 20 и 50 паунда
В сутрешната търговия двете валути започнаха леко да се възстановяват
Тя беше изобразена на банкнотите на нацията повече от 60 години
Това е британският паунд
Поскъпна с 32-месечен връх
Причината е отслабеният долар
Членът на МОК Ричърд Паунд иска Комитетът да има вариант Б и за игрите в Пекин
Най-нисък от 1985 година насам
Нивото е най-високо от 2017 година насам
Починалият астрофизик се конкурира с Бел и Флеминг
Британската лира падна с 1,5% спрямо долара и с 1,3% спрямо еврото
Британската валута потъна до най-ниското си ниво от 31 г., после се покачи до 2,16 лв. Един паунд падна под 1 евро на някои британски летища, написа...
Резервациите за самолетни билети до Великобритания след референдума за излизане от ЕС са се увеличили, защото туристите се опитват да се възползват от...
Фондовете, инвестиращи в имоти, спряха обратното изкупуване на дялове Петър Пешев, д-рУправител и инвестиционен консултант на "Бул Тренд Брокеридж"...
Британският паунд падна с 26 ст. от 24 юни, когато станаха ясни резултатите от референдума за излизане на Великобритания от ЕС, до вчера. Това е пониж...
Новината за резултатите от референдума във Великобритания доведе до сериозен спад на борсата. При отварянето си Лондонската фондова борса потъна с пов...
Паника настана на световните борси тази сутрин, след като големите телевизионни компании предадоха, че Великобритания е гласувала на вчерашния референ...