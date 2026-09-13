Всичко за Панама Пейпърс

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Обикскираха "Мосак Фонсека"

Обикскираха "Мосак Фонсека"

Обискираха офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека". Документи и компютърна техника са иззети от офиса на кантората, а знакът на "Мосак Фо...

09 април | 7:05
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Натопиха Льоса в Панама

Натопиха Льоса в Панама

Перуанският писател Марио Варгас Льоса, лауреат на Нобелова награда за литература, също беше замесен в скандала с Панамските документи. Прочутият лати...

08 април | 5:45
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