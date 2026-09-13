5-те най-големи в ЕС тръгват срещу офшорките
Панама става примерна държава, испански министър падна Петте най-големи икономики в ЕС сключиха споразумение за споделяне на данъчна информация, коет...
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Панама става примерна държава, испански министър падна Петте най-големи икономики в ЕС сключиха споразумение за споделяне на данъчна информация, коет...
Министърът на промишлеността на Испания подаде оставка, след като името му изплува в офшорен скандал покрай „Панамските документи", информира "Франс п...
Правителството на Панама се съгласи да се присъедини към международната система за автоматичен обмен на банкова и данъчна информация, съобщи генерални...
Панамските власти иззеха десетки дигитални файлове след 27-часов обиск в централата на правната фирма "Мосак Фонсека", която е в центъра на скандала с...
Минималната работна заплата да стане поне 600 лв. към 2020 г., препоръчва проф. Боян Дуранкев Бюджетният дефицит би трябвало да намалее и под 0% от Б...
Огромното изтичане на документи от панамската юридическа фирма Mossack Fonseca разкри как данъчните убежища обикновено укриват богатство и съсредоточи...
Компания "Подеста Груп" оказвала лобистки услуги на "Сбербанк" "Документите на Панама" разкриха връзка между хора от екипа на Хилари Клинтън и Кремъл...
Лео е спечелил Е74 милиона, Моуриньо води при треньорите Лионел Меси, чието име излезе покрай Панамския скандал като футболист, който крие доходи, пр...
След като британският премиер Дейвид Камерън се оказа замесен в "Панама пейпърс", той прави опит да изчисти името си с ново законодателство. Камерън п...
Името на Тодор Батков е в списъка с българите, притежаващи офшорни сметки в "Панамагейт", а това е от времето, когато е бил адвокат на бизнесмена Майк...
В световен мащаб скандалът е голям, а в България изглежда така, сякаш само Баневи имат офшорна фирма. Това коментира бизнес дамата Евгения Банева по п...
Британският премиер Дейвид Камерън публикува данъчните си декларации в опит да сложи край на въпросите за финансите си, предизвикани от споменаването...
Рейтингът на Камерън се срина
Обискираха офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека". Документи и компютърна техника са иззети от офиса на кантората, а знакът на "Мосак Фо...
Опоненти поискаха оставката на британския премиер заради "Досиетата от Панама" Британският премиер Дейвид Камерън призна, че до 2010 г. е притежавал...
Ще промени ли Панамагейт правилата на играта в Европа? Бившият финансов министър Илия Лингорски и евродепутатът Андрей Ковачев ще коментират горещата...
Хакерската атака, извадила на бял свят "Панама пейпърс", идва от Европа. Това смята част от ръководството на панамската юридическа фирма „Мосак Фонсек...
Перуанският писател Марио Варгас Льоса, лауреат на Нобелова награда за литература, също беше замесен в скандала с Панамските документи. Прочутият лати...