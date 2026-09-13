Гореща новина за Кирил Маричков. Участва президент
Инициативата е на д-р Ваня Тагарева
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Инициативата е на д-р Ваня Тагарева
Махнаха цветята пред земеделското министерство
Заключението е на изследователя Николай Иванов
Трябва да бъде защитено правото на софиянци да почитат паметта на загиналите антифашисти, обяви ИБ на БСП–София
Тя се намира на входа на жилището й във Виена
Мемориалният знак напомня за първата стачка на шивачите у нас
Юбилейният знак ще бъде поставен на сградата на „Алианс Франсез" в Града на розите, информираха инциаториге от командерия "Св. Игнатий Старозагорски
Това ще стане преди дербито Локо Пд - Ботев Пд
Паметна плоча на първия демократично избран президент на България д-р Желю Желев ще бъде открита днес в родното му село Веселиново, Шуменско. На церем...
Паметен знак в Белица ще напомня за подвига на загиналите в Първата световна война. Тържественото откриване на паметния знак ще се състои днес от 11,0...
Общественици и граждани присъстваха на откриването на паметна плоча на революционера Аргир Манасиев в Благоевград. Церемонията се състоя в понеделник...
Паметна плоча на революционера Аргир Манасиев ще има в Благоевград. Тя се намира в градинката до Пето СОУ „Георги Измирлиев". Церемонията по откриване...
Паметна плоча на акад. Валери Петров ще бъде открита днес на фасадата на неговия дом (ул. Елин Пелин №8) в 11:00 часа. Тя е създадена от скулпторa Ива...
Паметна плоча на Димчо Михалевски бе открита на Водното огледало в Кърджали. Така неговите приятели и гражданите на Кърджали отдават почит към отишлия...
Плочата в чест на легендарният номер 9 на „Левски" е направена с дарения от благодетели. Сред тях са шефът на родната федерация по бадминтон проф. д-р...
В старозагорското селце откриха паметна плоча на загиналите във войните и отбелязаха 84-та годишнина на своето читалищеВ Деня на светите братя Кирил и...
Паметна плоча по повод 150 години от рождението на Пере Тошев ще бъде открита в Благоевград. Инициативата е на общината, Народно читалище „Никола Вапц...
Новият вътрешен министър Румяна Бъчварова и главният секретар на МВР Георги Костов пристигнха в Лясковец за откриването на паметната плоча на убития б...
Паметна плоча на загиналия спецполицай Емил Шарков бе открита в Лясковец. Тя се намира в двора на СОУ „Максим Райкович", точно до къщата на стрелеца П...
„През тази една година не събрах сили, не успях да намеря сили, за да отида там. Сега съм се мобилизирала и Емо заслужава аз да присъствам на церемони...