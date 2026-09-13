Синдикат “Защита” с подновени протести
Палатков лагер пред МС и МЗ
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Палатков лагер пред МС и МЗ
Експерти от район „Средец“ са изготвили констативен протокол за състоянието на Паметника
"Левицата" поставя началото на ефективни действия срещу премахването на паметника
Напрежение в системата
След това вдигат палатков лагер
Лагер с капацитет от 1 200 палатки ще бъде изграден на тазгодишния Събор на народното творчество и животновъдство „Рожен". Той ще се състои от 6 секто...
София. Скоро палатковият лагер пред парламента ще бъде премахнат заради честванията на 3 март, съобщи бТВ. Палатките, които се намират около памет...
София. В прокуратурата е образувано досъдебно производство за 200 000 лева, заделени за изграждането на палатков лагер за бежанци, съобщи вътрешният м...
София. Нападение срещу палатковия лагер на антиправителствени демонстранти, който е разположен пред Народното събрание вече няколко месеца. Късно снощ...
Демонстрантите разшириха палатковия лагер на площад "Независимост"
Пловдив. Пловдивският административен съд отмени заповед на кмета Иван Тотев срещу движението на Николай Бареков "България без цензура". Градоначалник...
Окупацията не вреди на паметника на Цар Освободител, съобщи Петър Стоянович
Бунтове срещу липсата на пари за социални програми в тежката криза, през която преминава Италия, подпалиха столицата Рим през почивните дни, а протест...
София. Група протестиращи блокираха движението пред Народното събрание. Тази сутрин точно в 07.00 ч. антиправителствени демонстранти започнаха да прав...
София. Пореден ден на сутрешен протест срещу правителството на Пламен Орешарски. Днес срещу сградата на парламента пак се носи аромат на кафе. Протест...
Хората от палатковия лагер няма да излязат на улицата