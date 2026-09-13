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НЗОК плаща по два пакета

НЗОК плаща по два пакета

Плащаме 5 години назад, за да възстановим здравните си права Услугите, по които Здравната каса заплаща ще са разделени в основен и допълнителен пакет...

16 юни | 19:19
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