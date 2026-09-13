България втора в ЕС. Увеличението
Данните на Евростат за август
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Данните на Евростат за август
Vivacom обновява и допълнителния пакет към предплатената услуга
Повече от 618 000 души ще могат да получат хранителни продукти от първа необходимост
Полетите са отбелязали най-значителен ръст
Очакванията са в периода 24 декември - 1 януари на път да тръгнат над 500 хил. българи
Сумата е приблизително същата като тази по първия договор
Сдружението за модерна търговия в партньорство с Министерствата на здравеопазването и икономиката даряват пакети с хранителни продукти
Депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова раздаде 1000 пакета с хранителни продукти
Той може да бъде приложен в края на годината
Тази година раздаването на хранителните пакети ще продължи до Гергьовден
Близо 6000 социално слаби жители на Добричка област ще получат през януари и февруари индивидуални хранителни пакети
С празничния пакет с обща цена от 28,98 лв. на месец, бизнес клиентите на Теленор могат да сключат двугодишни договори за абонаментния план Интернет+...
Решението на КС ясно казва, че разделянето на пакетите не е противоконституционно. Там, където аз като вносител не съм конкретизирал нещо, това ще бъд...
Пакети със злато и контрабандни златни накита с общо тегло 1,5 килограма откриха в сутиените на три жени митническите служители на "Малко Търново", съ...
Две трети от правоимащите социалнослаби лица от Кърджалийска област вече получиха своите хранителни пакети по програма на ЕС. В списъците са включени...
Раздаването на хранителните продукти, които са част от безвъзмездната помощ на БЧК за нуждаещи се, започва днес в столицата. Пунктовете на организаци...
Осем пакета с марихуана в тонколона на лек автомобил BMW с българска регистрация спипаха митническите служители на митнически пункт Малко Търново. Кол...
Специална оферта за деца и родители, които искат да гледат театър през лятото, предлага Драматично-кукленият театър „Сава Доброплодни" в Силистра. Тру...
Плащаме 5 години назад, за да възстановим здравните си права Услугите, по които Здравната каса заплаща ще са разделени в основен и допълнителен пакет...
Общи пакети за далечни пазари като Китай ще разработват родни и турски туроператори. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова след срещите...