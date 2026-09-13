Изненадата! Ето я голямата звезда на Оскарите
Това е седемгодишното бордър коли
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Това е седемгодишното бордър коли
По коя телевизия ще бъде излъчен филмът
Документалната лента, която влудява президента
Какво каза водещият на церемонията
Моят подход е винаги да съм позитивна, казва актрисата
Номинираният режисьор копирал цели сцени от великия си предшественик Никой няма съмнение в страхотните кинаджийски умения на Алехандро Иняриту - режи...
Жените, които са дали живот на едни от най-големите знаменитости в света на киното и музиката, обикновено повлияват и сериозно на кариерите им. Звезди...
И Уил Смит няма да се появи на тазгодишната церемония по връчване на Оскарите. Смит, който е номиниран два пъти за Оскар, потвърди, че ще се присъедин...
Спайк Лий е поредната знаменитост, изтъкнала липсата на разнообразие сред отличените, съобщи Асошиейтед прес. Режисьорът оповести, че поради тази прич...
Светла Радивоева нарисува принцеса Елза в "Замръзналото кралство", Атанас Атанасов е дигитален художник в "Гравитация"
След раздадените на 2-ри март филмови награди "Оскар", продажбите на книгата "12 години в робство" скочиха забележимо, съобщи Асошиейтед прес. Филмът...
Ди Каприо за четвърти път без статуетка, отстъпи на Макконъхи
Над 30 милиона гледаха зрелищната церемония за Оскарите