Жестоко убиха българин на пътя в Америка! Вижте пълни подробности
Жена започнала да крещи и застреляла нашенеца
Следете всички новини, анализи и коментари за Орландо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жена започнала да крещи и застреляла нашенеца
Талантливият ни тенисист даде само гейм на американец
Най-масовият гей парад в историята на Съединените щати се проведе в Манхатън. Тази година Прайдът беше посветен на жертвите на стрелбата в нощния клуб...
Сенатът на САЩ отхвърли четири законопроекта, които щяха да наложат ограничения върху правото за притежание на оръжия след нападението срещу нощен клу...
София Прайд се провежда за девети път днес в столицата. Стотици се стекоха, облечени в цветовете на дъгата, за да демонстрират подкрепата си за хората...
Масовият убиец Омар Матийн, който застреля 49 души в гей клуба "Пулс" в американския град Орландо, изпращал есемеси до съпругата си по време на стрелб...
Съпругата на стрелеца от Орландо Омар Матийн - Нур Салман, знаела за престъпните намерения на мъжа си, но не предупредила полицията. Сега тя може да б...
Стрелецът от нощния клуб в Орландо, който е от афганистански произход, но е роден в Ню Йорк, казал, че иска Америка да спре бомбардировките по Афганис...
Татяна Ваксберг, Дойче веле Помните ли Магдалена Ташева? Това е депутатката от "Атака", която беше казала, че бежанците са канибали. Сега тя направи...
Омар Матийн, който уби 49 души в нощен гей клуб в Орландо, Флорида, в събота, може също да е бил хомосексуалист. За това свидетелстват показания на би...
Джоан Роулинг сподели снимка на 22-годишния Луис Виелма, участвал в "Хари Потър" и загинал в Орландо
Психично болен хомофоб, радикален ислямист или превъртял бивш служител по сигурността - кой е отговорен за най-голямата касапница в съвременната амери...
Терористите преследват винаги най-малко две цели: да убият колкото е възможно повече хора и да нанесат възможно най-много щети на нашите общества. На...
Омар Матийн е бил психически нестабилен, агресивен и постоянно говорил за убиване. Това разказа негов колега от охранителната фирма G4S, където Матийн...
Президентът на САЩ Барак Обама заяви, че случаят от Орландо е проява на "домашен" тероризъм и атентаторът Омар Матийн не е получавал указания от чужди...
Близо 1, 6 млн. долара са събрани до момента за жертвите на кървавата стрелба в Орландо. Това става ясно от сайта за дарения "Support Victims of Pulse...
Общо 33 от 49 души, които бяха убити в Орландо, щата Флорида са идентифицирани. Това съобщава theguardian.com, цитирайки информация на полицията. И у...
Звезди по цял свят скърбят за жертвите в Орландо. Много певци, музиканти, актьори и други известни имена от световния шоубизнес изразиха съболезновани...
Трябва да се замислим в какъв свят живеем, каза посланикът на САЩ Премиерът Бойко Борисов още вчера е изпратил съболезнователна телеграма за кървават...
Омар Мартийн, отнел живота на над 50 души в нощен клуб в Орландо, е бил свързан с радикалния имам Маркус Дуейн Робъртсън, известен на последователите...