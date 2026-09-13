Кутев остро към ГЕРБ: Стига лъжи за Орешарски
Нямам заплата на министър, каза говорителят на кабинета
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Нямам заплата на министър, каза говорителят на кабинета
Това заяви на извънреден брифинг на ГЕРБ Тома Биков.
Орешарски и Стойнев не спряха "Южен поток", това стана с подписа на друг министър, заяви депутатът
Политиката е изкуство на компромиси и Борисов разбра това. Това каза бившият премиер Пламен Орешарски в предаването „Тази неделя". „Днес виждаме, че...
92 % е усвояемостта на европейските фондове в България. Страната ни изпревари Румъния с 20% в това отношение. Това заяви министър-председателят Бойко...
КТБ се разрасна по време на първия мандат на Бойко Борисов. Това мнение изказа бившият премиер Пламен Орешарски пред бТВ. „Банката е имала доста влош...
Не Делян Пеевски, а Пламен Орешарски е виновен за фалита на КТБ. Това заяви премиерът Бойко Борисов пред ТВ+. "За мен виновен е този, който упражнява...
Орешарски даде показания по аферата "Батко и братко" Бившият премиер Пламен Орешарски тази сутрин даде свидетелски показания по аферата "Батко и брат...
"Заемът от 16 млрд. лв. е много лош за всички нас. Тази заем е презастраховка, прекалено голям е", каза бившият премиер Пламен Орешарски пред БНТ. По...
3 март е ден първи в новата история на България и този ден е възкресение за нов политически живот. Това написа в страницата си във "Фейсбук" Пламен Ор...
София. "В последните дни отново се говори за силно влошената фискална позиция на страната – една действително притеснителна тема. За съжаление, пак до...
Спират част от проектите, министрите се събират на съвещание за рязането на бюджета Финансовият министър Румен Порожанов ще прави ревизия на всички д...
Правят одит на подписаните договори и поетите финансови ангажименти от бившите министри Започнаха проверки на подписаните договори и поетите финансов...
София. Под звуците на химна на България служебното правителство официално прие властта на официална церемония в Министерския съвет. Преди една година...
София. „Южен поток" е интернационален проект - той не е български, но бихме имали голяма полза от неговата реализация". Това заяви премиерът в оставка...
София. Актуализацията на бюджета е внесена от кабинета обмислено, а не необмислено, за да не създадат напрежение и да позволят служебното правителство...
София. "Свикнал съм аз да оценявам, а не да бъда оценяван. Нека видим как историята ще оцени правителството", каза Пламен Орешарски на брифинга в Наро...
София. Народното събрание прие оставката на кабинета "Орешарски" със 180 гласа "За" (93 от ГЕРБ, 40 от БСП, 30 от ДПС), 8 гласа "Против" (от БСП) и 8...
Орешарски я подкрепи, започват консултации за официална номинация Тежки преговори за поста върховен представител на ЕС по външната политика и сигурно...
София. Не намирам основание за актуализация на бюджета за Здравната каса. Аз гледам цифри, за разлика от повечето хора, които само говорят. Така преми...