Ансамбълът, Калейн и Николова ни представят на Европейското в Израел
Общо 38 национални федерации ще бъдат представени от 281 гимнастички
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Общо 38 национални федерации ще бъдат представени от 281 гимнастички
Елвира Краснобаева с пълен комплект медали
Хората съчетават различни форми на туризъм
Това съобщи със задоволство Мариана Николова
Подпомагаме бранша и запазваме мерките за преодоляване на последиците от COVID-19
Мерките трябва да се спазват, категорична доктор Гергана Николова
Оставаме с надеждата, че кризата е в своя край
Екипът на министър Мариана Николова инспектира ски курорт №1
Ще чакаме на вътрешния туризъм, както беше и през летния сезон
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с Франк Кванте, директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“
Германските туристи, които практикуват зимни спортове в България, по принцип са малко на брой, обяви вицепремиерът
Кулинарията, храната и виното са неразделна част от туризма
Браншът има срок до края на седмицата да предложи конкретни хотели
Очаква се с този инструмент да се съхранят още 11 000 места в идващите месеци
Към днешна дата остава да възстановим туристическите посещения с Русия
Ще разчитаме българите да изберат зимните курорти и да подкрепят сектора
За това ще настоява Мариана Николова
Всяка година стотици хиляди руснаци избират страната ни за почивката си
Пътуването е при спазване на задължителните противоепидемични мерки
През годините вътрешният пазар беше подценяван, но сега се вижда, че има голям потенциал