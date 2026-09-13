Зловещи разкрития! Платили сме златна фотосесия и лимузини с млякото
Министерство на икономиката извади злоупотребите в "Ел Би Булгарикум"
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Министерство на икономиката извади злоупотребите в "Ел Би Булгарикум"
Разликата в цените на сиренето и кашкавала във фирмените магазини и големите вериги е между 25% и 31%
Той посочи, че първите сигнали за злоупотреби са постъпили миналия петък
Икономически интереси и корупционни практики стоят зад особождаването от поста
По думите му Николай Маринов не е отстранен заради закупуване на автомобили
ДКК с разкрития за нарушения
Рокада в "Ел Би Булгарикум". Какво става?
След производството и логистиката се стига до таксите на големите търговски вериги
Дружеството съхранява традицията за производство на оригинални български млечни продукти с автентичните им вкусови и здравословни свойства
Той и Александър Димитров, които са кандидати за народни представители от „БСП за България“ в 24 МИР, почистиха градинката на ул. “Цар Иван Асен II”
Само с общи усилия бихме могли да тръгнем по пътя на възхода, смята кандидатът за народен представител от „БСП за България“
Поуките от наводненията през 2004-2005 Елена Николова (ЕБВР, Лондон) и Николай Маринов (Университет Манхайм, Германия) В две последователни години -...
Стара Загора. С клавирен концерт на две млади дарования - Николай Маринов и Васил Начев, в съпровод на оркестъра на Старозагорската държавна опера, щ...