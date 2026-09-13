Владика хвърля кръста на Богоявление в Градска река
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим ще води света литургия на Богоявление в Гоце Делчев и ще хвърли кръста в река Градска. Християнският пра...
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Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим ще води света литургия на Богоявление в Гоце Делчев и ще хвърли кръста в река Градска. Християнският пра...
Благоевград. 6 месеца от кончината на Неврокопски митрополит Натанаил се навършват в петък. Големият български духовник напусна този свят на 16 ноемвр...
Серафим освещава спасения от разруха храм след Великден
В църквата зрее нов скандал, който може да доведе до ново гласуване за Неврокопски митрополит. Повод за него ще е писмо на владиката ни в САЩ Йосиф. А...
Благоевград. Стотици миряни се събраха в събота сутринта в катедралния храм „Света Богородица" в Гоце Делчев, за да почетат паметта на Натанаил. Навър...
Благоевград. Свещениците бунтари от Сандански остават на постовете си, които заеха в края на миналата година. Новият Неврокопски митрополит Серафим ня...
Кмет иска от него нов храм в стара казарма
Благоевград. Хиляди жители на община Гоце Делчев посрещнаха тържествено новия Неврокопски митрополит Серафим. В града е седалището на митрополията и ч...
Симитли. Свещенослужители в храмовете на община Симитли, общинското ръководство и много граждани посрещнаха новоизбрания Неврокопски митрополит Серафи...
Връчват му ключа на Неврокопска митрополия
Благоевград. Свещеници от Санданска духовна околия оспориха избора на Серафим за Неврокопски митрополит. Въдворяването му в епархията е планирано за 2...
Председателят на благоевградския катедрален храм „Въведение Богородично" отец Андон Шавулев също се радва
София. Със 7 на 6 гласа в критично гласуване в Светия синод Мелнишкият епископ Серафим беше избран за Неврокопски митрополит. Везната в негова полза н...
София. Светият синод избира в неделя наследника на дядо Натанаил на фона на разтърсващите църквата скандали и споровете около вота за самия Неврокопск...
София. Избор на Неврокопски митрополит ще има и той ще се проведе в неделя. Това реши Светият Синод, след като в пълен състав се събра на специално за...
Благоевград. Тържествено посрещане готвят в Гоце Делчев за новия Неврокопски митрополит. В неделя епархийските избиратели дадоха своя глас за две дух...
За два часа миряни избраха епископите Серафим и Григорий
Гоце Делчев. Двама от духовните синове на покойния владика Натанаил - Серафим и Григорий, ще продължат битката кой да е следващият Неврокопски митропо...
Дометиан призова за гласуване по съвест и дълг
Гоце Делчев. Днес в Гоце Делчев е голям ден - в напрегната атмосфера заради разцепление избират нов Неврокопски митрополит. 30 души ще дадат своя глас...