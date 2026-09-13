Лошо! НАП реши за колите на пияниците и наркоманите
Каква ще е съдбата им
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Каква ще е съдбата им
зашеметяваща статистика бе обявена днес
Наркоманите в България се броят на пръсти след Втората световна война, комунистите вадят пръчката
Иззетите вещества са марихуана с тегло 20.50 грама и амфетамин с тегло 20.09 грама
3000 наркомани минават на черен пазар
Затварят центъра, няма кой да работи с децата, които употребяват най-новата дрога
Трима наркомани от Сливен отвлякоха своя пласьор. Причина за похищението на криминално проявения Д.П. е пробутване на фалшива дрога, довериха криминал...
Мъжете се оказват по-податливи на зависимост от опиати, според отчет, публикуван на сайта на община Добрич. В града от 2009 г. в Центъра за психично з...
Благоевград. Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград организира конкурс за ученици от 6 до 18 години по превенция на наркоманиите. Темат...
Ако го закрият, кой ще върши работата на държавата, питат НПО-та Намерението на здравното министерство (МЗ) да закрие Националния център по наркомани...
София. Няма доклад, в който да се казва, че Националният център по наркомании е неработеща структура и няма забележка за работата му. Това обясни пред...
София. По предложение на здравния министър Таня Андреева може да бъде закрит Националният център по наркомании (НЦН). Дейността му ще се поеме от Наци...
Варна. 300 наркомани харчат всеки месец за дрога между 180 000 и 240 000 лева, колкото е годишният бюджет на общинската дирекция „Превенции" посочи...
Варна. Осветени икони в памет на покойния дядо Кирил дари Варненският и Великопреславският митрополит Йоан на наркозависими в православния център за д...