Голяма новина за личните лекари. Изляло нови направления
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Има ли трудност за личните лвкари
Намалени са парите за изследвания и консултации
Ако бъдат приети, промените трябва да влязат в сила от 18 декември
Който има съмнения за коронавирус, да се обади на личния си лекар
Общопрактикуващият лекар преценява необходимостта от извършване на
Дълго управляващите отказваха да приемат, че личните лекари са на първа линия
Това каза дректорът на НЗОК
Това са условията на НЗОК км личните лекари
Има искане да се заплаща на личните лекари по 70 лева на пациент
Личните лекари искат държавата да поеме разходите
Зимата идва, ще се увеличат хората, които имат оплаквания, но...
Проблем се очертава с намалените клинични пътеки за лъчеление догодина и Лекарският съюз ще се бори преди подписването на анекса към Рамковия договор...
Надзорния съвет на Здравната каса гласува повече направления за второто тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2015. Броят им се ув...
Не са съгласни с пръстовия отпечатък. Още 55 млн. за направления Докторите отрязаха здравната каса за национален рамков договор. Българският лекарски...
Личните лекари в Пловдив отново са без направления в края на годината. Това каза д-р Александър Калайджиев, председател на Сдружението на общопрактику...
София. Направленията на хартиен носител за преглед при специалист отпадат. На тяхно място идват електронни здравни карти. Така възможността да няма на...
Пловдив. Пловдивските лекари са пред изчерпване на лимитите за направления, стана ясно по време на конференцията на Националното сдружение на общопрак...
София. Здравната каса отпуска 707 хиляди лева за медицински направления, които ще бъдат разпределени в областите с най-голям недостиг. Сигналите от...
Най-голям недостиг лекарите очакват за Коледа