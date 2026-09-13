Една тенджера промени света, направи революция в индустрията
Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
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Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
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Има спад на налягането в тръбата, по която България получава природен газ от Русия през Украйна. Това заяви вицепремиерът по икономическите въпроси Ек...