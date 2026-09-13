Младежите в ДПС си избират ново ръководство
Очаква се младежите да изберат съпредседатели в ръководството си
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Очаква се младежите да изберат съпредседатели в ръководството си
Структурите на Движението номинират и областни председатели
В Тълковния речник за "сгледа" е дадено следното обяснение: "Оглеждане на мома, преди да бъде поискана за съпруга, от годежари или от момъка". Крайно...
Затвърдиха тръгването си от властта, правят стратегически коалиционен проект вляво "Най-голямата задача на АБВ за тази година е спечелването на прези...
Първият рунд между Карадайъ и Местан ще бъде на селските избори на 5 юни "Организацията на ДПС в Кърджали ще бъде на висотата на очакванията на Нацио...
Деветата Национална конференция на ДПС избра единонушно Мустафа Карадайъ за председател на партията. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. „С нашата ка...
Стратегическа реч от почетния председател на ДПС Ахмед Доган чакат членовете на движението утре по време на националната конференция. Според депутати...
Преизбраха Илхан Кючюк за лидер на МДПС Д-р Ахмед Доган олицетворява единството на партията. Изразяваме волята си за единство и отстояване на ценност...
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е "символ на партията, който олицетворява нейното единство". Това обявиха делегатите по време на 7-мата Нацио...
София. Меглена Кунева и "Движение България на гражданите" няма да участват в националната конференция на Реформаторски блок, която ще се състои тази с...
София. Петима са номинираните за лидер на СДС до момента Иван Сотиров Константин Арабаджиев, Божидар Лукарски, Веселина Симеонова и Драго Михалев. Нег...
Медиите се държат от ДПС, БСП и "Атака", каза Борисов
София. Структурите на ДПС в Разград и Шумен ще номинират Ахмед Доган за нов мандат като председател на партията. Издигането на кандидатурата на Сокола...