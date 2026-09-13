Всичко за Мъж На Годината

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Кой е мъжът на 2015 година?

Кой е мъжът на 2015 година?

Вече са ясни тримата номинирани в конкурса „Мъж на годината 2015", които събраха най-голям вот от членовете на Академията „Мъж на годината", съставена...

14 декември | 15:55
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Путин стана мъж на годината

Путин стана мъж на годината

Москва. Руският президент Владимир Путин отново е избран за мъж на годината, сочи социологическата агенция "Левада център", която е провела проучване...

29 декември | 21:00
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