Огромно признание за легендарен актьор
Той ще получи наградата си на 6 февруари
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Той ще получи наградата си на 6 февруари
Стана Икона на десетилетието
Мутафчийски пък се оттегли от номинацията си
Разбрах късно снощи и веднага се обадих да я отменят, каза генералът
Радвам се, че победих братята Хемсуърт, смее се звездата от „Игра на тронове“
Звездата от Марвел ще получи приза в Австралия
Проф. д-р Иво Петров беше обявен за "Мъж на годината" за 2018 г. на церемонията по раздаването на ежегодните награди на Дарик радио...
Джоел Едгертън и Емили Ратайковски грабнаха наградите
Италианец се самозапали пред дома на бившия премиер Силвио Берлускони в Милано, предаде Ройтерс. 30-годишният Клаудио Узала имам финансови проблеми....
Гласуването на Дарик радио продължава до 14 януари Капитанът на националния отбор по волейбол Владимир Николов, един от най-успешните предприемачи у...
Вече са ясни тримата номинирани в конкурса „Мъж на годината 2015", които събраха най-голям вот от членовете на Академията „Мъж на годината", съставена...
Прочутият физик официално стана "Мъж на годината" на церемония в София
Приели неговата "Мис Физика" в 20 университета Бизнесмени подкрепят казанлъшкия физик Теодоси Теодосиев - Тео и школата му за млади таланти "На Бълг...
Учителят Теодосий Теодосиев събра над половината гласове в класацията на Дарик Будителят Теодосий Теодосиев стана "Мъж на годината" в традиционната к...
Москва. Руският президент Владимир Путин отново е избран за мъж на годината, сочи социологическата агенция "Левада център", която е провела проучване...
Боян Петров, Милен Русков и Теодосий Теодосиев са тримата финалисти София. Алпинистът Боян Петров, писателят Милен Русков и физикът Теодосий Теодосие...
Варна. В предизборния щаб на ГЕРБ е привлечен на работа Стефан Стойчев - Мъж на годината 2011, обяви във Варна зам.-председателят на партията Цветан Ц...
Догодина съм световен шампион, кани се Пулев
Боксьорът изпревари Гришо и патриарх Неофит в класацията на "Дарик"
София. Тенисистът Григор Димитров, боксьорът Кубрат Пулев и Патриарх Неофит са номинираните за Мъж на годината 2013. Те събраха най-голям вот от всичк...