Мохамед Мурси обяви, че в затвора са се опитали да го отровят
Бившият президент на Египет Мохамед Мурси, срещу когото тече трети съдебен процес, обяви, че в затвора са се опитали да го отровят, съобщава агенция "...
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Бившият президент на Египет Мохамед Мурси, срещу когото тече трети съдебен процес, обяви, че в затвора са се опитали да го отровят, съобщава агенция "...
Съдът в Египет осъди сваления президент Мохамед Мурси и повече от 100 други обвиняеми на смърт по обвинения в бягство от затвора по време на протестит...
Бившият президент на Египет Мохамед Мурси е осъден на 20 години затвор заради смъртта на протестиращи, предаде Фокус. Мурси е признат за виновен за ар...
Кайро. В столицата на Египет днес бе даден ход на нов съдебен процес срещу сваления от власт президент Мохамед Мурси, съобщава ИТАР-ТАСС. Бившият гла...
Сблъсъци помрачиха гласуването, има най-малко 9 жертви
Кайро. Процесът срещу сваления египетски президент Мохамед Мурси беше отложен заради лошо време. Според властите то е попречило на извършването на пол...
Кайро. Няколко десетки души са ранени и най-малко 13 са загиналите при сблъсъци в египетската столица Кайро в петък и нощта срещу събота. Повече от 12...
Кайро. Египетски съд осъди 12 привърженици на сваления президент Мохамед Мурси на 17 години затвор за участие в протести, при които имало насилие. Дъ...
Кайро. Египетски съд забрани „Мюсюлманско братство" - организацията на сваления президент Мохамед Мурси, и нареди конфискация на активите й. Държавнат...
Кайро. Военното правителство в Египет реши да облекчи вечерния час, наложен преди 10 дни след бруталното потушаване на демонстрация на привържениците...
Берлин. Германският туристически оператор TUI и британската компания „Томас Кук" отмениха резервациите си за Египет до 15 септември включително, съобщ...
Кайро. Хиляди поддръжници на бившия президент Мохамед Мурси проведоха шествие в Кайро, предаде Ройтерс. Симпатизантите на ислямистите изминаха разсто...
Кайро. Правителството на Египет, което е подкрепян от армията, е наредило полицията до спре стачките на поддръжници на Мюсюлманското Братство в Кайро....
Кайро. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Катрин Аштън заяви, че сваленият президент на Египе...
Баронесата разговаря и с вицепремиера Мохамед ел Барадей
Силите за сигурност ще действат "в нормите на закона", за да разпръснат демонстрациите
Има кръв навсякъде. Това е хаос. Липсват елементарни средства ...
Кайро. Египетските власти оставиха в ареста задържания президент Мохамед Мурси за още 15 дни, като му предявиха поредица обвинения, сред които заговор...
Кайро. Египетската армия предупреди, че ще използва сила, за да се бори срещу "насилието и тероризма". Това се случи в момент, в който страната се гот...
30 юни 2013 година несъмнено е разделителна линия в съвременната история на Египет. Това е продължение на първата вълна, която мнозина нарекоха "Арабс...