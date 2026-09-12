Всичко за Мохамед Мурси

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Аштън: Мурси е добре

Аштън: Мурси е добре

Кайро. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Катрин Аштън заяви, че сваленият президент на Египе...

30 юли | 12:39
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