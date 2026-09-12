Ще има ли нови тотомилионери. Министърът се произнесе
Димитър Илиев разкри защо е бил уволнен шефът на тотализатора
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Димитър Илиев разкри защо е бил уволнен шефът на тотализатора
Пишеш история. Това, което правиш, е изключително, заяви министър Димитър Илиев
Чертаят свои индивидуални маршрути за културно-исторически туризъм
Голямата цел е предпазване от вредни зависимости
Мащабна програма цели неформално обучение и здравословен начин на живот
Разширява познанията им за спорт, култура и здравословен начин на живот
Принципите на олимпизма за чиста и честна игра не бива и не трябва да бъдат потъпквани, гласи позиция на ММС
Събират легенди за непознатите богатства на родните си места
Младежи имаха практическо обучение в НИМ
Целта е непрекъснато обучение и здравословен начин на живот
Това са акцентите в Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025 г.)
Голямата цел е предпазване на младите хора от вредни зависимости
Програма на спортното министерство предпазва от вредни зависимости
Парите са в размер на почти 5 милиона
Заместник-министър Дашева разясни новата програма на Спортното министерство
Не ни е известно да се водят разговори, казаха от ведомството
Това се случва за втори път
Над 70 спортни събития в София и страната организира Министерството на младежта и спорта в партньорство с общини, спортни клубове, младежки организаци...
София. Най-добрите спортист и треньор на България за 2014 г. Ще бъдат наградени с нови джипове от Министерството на младежта и спорта. Лично министъ...
София. Новоизбраният министър на младежта и спорта Красен Кралев посети днес централата на БОК и се срещна с председателя Стефка Костадинова и с част...