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#BeActive стартира на 14 септември

#BeActive стартира на 14 септември

Над 70 спортни събития в София и страната организира Министерството на младежта и спорта в партньорство с общини, спортни клубове, младежки организаци...

10 септември | 13:11
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