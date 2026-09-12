Журналистка и директор носители на "Мултикултурният човек"
Тазгодишната награда "Мултикултурният човек" в Кърджали получиха журналистката Нихал Йозерган и училищният директор Милко Багдасаров
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Тазгодишната награда "Мултикултурният човек" в Кърджали получиха журналистката Нихал Йозерган и училищният директор Милко Багдасаров
БСП-Кърджали ще поиска разпускане на Общинския съвет на Кърджали и провеждането на нови избори за общински съветници, ако на следващата сесия не бъде...
София. Изпълнителното бюро на БСП днес ще обмисли своята позиция за преговорите за съставяне на новото правителство. Това съобщи пред БНР Милко Багдас...
Този път гласувах малко по-различно и пуснах гласа си за Кърджали, заяви водачът на кандидат-депутатската листа на „БСП-Лява България" Милко Багдасаро...
Водачът на кърджалийската листа на „БСП – Лява България" Милко Багдасаров се срещна със спортисти и видни деятели на спорта от областта. „Спортът е в...
Слънчев бряг. Ексдепутатът и член на ИБ на БСП Милко Багдасаров ще финансира участието на единствения състав за автентични фолклор към читалище "Бяло...
Кърджали. Депутатът от БСП - Кърджали Милко Багдасаров даде благотворителна вечеря – ифтар за над 100 мюсюлмани от района на ардинското село Богатино....
Кърджали. Народният представител от БСП Милко Багдасаров дари последното бебе, родено в Кърджали през 2013 год. То е момченце и е проплакало малко п...
Кърджали. В навечерието на предстоящите празници народният представител Милко Багдасаров зарадва малчуганите от Дневния център за деца с увреждания "...
Кърджали. „Делегираните бюджети няма да бъдат премахнати, но усъвършенстването им като система на финансиране в образованието е един от приоритетите н...
Червен волейболист спечели гейм в Кърджали. За първи път от 20 години Столетницата проби в родопския град и вкара депутат от там в новия парламент - м...
Кърджали. „Гласувам за бъдещето на внука си Милко, за да може да се образова, да спортува и да мечтае в България", бяха първите думи след като пусна б...
Кърджали. Водачът на листата на „Коалиция на България" в Кърджали Милко Багдасаров връчи партиен билет на експремиера Бойко Борисов и го обяви за ред...