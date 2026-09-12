Николов: Интерконекторът със Сърбия ще повиши енергийната сигурност на региона
„Изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия ще повиши енергийната сигурност както на нашите две страни, така и на региона като цяло...
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„Изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия ще повиши енергийната сигурност както на нашите две страни, така и на региона като цяло...
София. Единният орган за управление на подземните богатства трябва да остане в рамките на ресорното министерство. Това е необходимо, за да бъде минния...
4.1% е ръстът на приходите от чуждестранен туризъм по текущата сметка на платежния баланс от януари до август 2014 г. в сравнение със същия период на...
Проектът „Brandiko" на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) бе отличен с първа награда в категория „Инвестиране в изграждането на предпр...
21% от парите по "Конкурентоспособност" ще бъдат за иновации Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще бъдат за ма...
Блокират процесите в „Конкурентоспособност" и има рискове за нормалното стартиране на следващата програма „Иновации и Конкурентоспособност". Така вода...
20 служители в Министерството на икономиката и енергетиката са получили заповед за уволнение и от утре вече няма да са на работа. Това алармираха част...
София. "Сектор „Енергетика" е в изключително тежко състояние", заяви служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Щонов заяви, че н...
Трети страни пренасят газ по "Южен поток" Трети страни имат възможност да пренасят газ по газопровода "Южен поток". Това е било записано в междуправ...
София. Десет от чудесата, с които българите се гордеят най-много, ще бъдат наредени във фотоизложба на летище София. Гигантски изображения на Белоград...
Икономиката на страната сериозно дръпна напред през последната една година. Това става ясно от публикувания отчет на Министерството на икономиката за...
София. Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). От днес "Газп...
София. Работата на експертно и техническо ниво относно статута на "Южен поток" не е прекъсвала, обяви Министерство на икономиката и енергетиката. "Ра...
Бизнесът е внесъл рекорден брой данъци през декември
София. Такса в размер на 20% от преференциалната цена при задължително изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърна и слънчева енергия н...
София. От днес до 4 септември ще се проведе обиколка на България, организирана от МИЕ, за група от 9 водещи индийски туроператори. Сред тях са мениджъ...
София. След повече от два часа дебати парламентът в крайна сметка не успя да гласува решение по доклада за състоянието на енергетиката. Министърът на...
Българската минно-геоложка камара подкрепя инициативата
София. Министърът на икономиката и енергетиката ще има и пети заместник, след като в сряда правителството одобри промяна в устройствения правилник на...