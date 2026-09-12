Международен ден на жените. Честито на дамите!
Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените
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Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените
45 години от полета на първия български космонавт
На днешния ден честваме културно и езиково многообразие на ромите, каза лидерът на ДПС
Днес отбелязваме Международния ден, зародил се в САЩ през 1986 г.
На днешния 20 май светът отбелязва Международния ден на пчелите
30 август – Международен ден на жертвите, безследно изчезнали по насилствен начин
В България мотото е "Да спечелим заедно: един ден без цигари!"
Днес е Международен ден на чистия въздух
Обявен е от Общото събрание на ООН
Световният ден на здравето се чества у нас и като Ден на здравния работник
Датата 27 март е избрана за Международен ден на театъра през 1961 г.
Днес е Международният ден на прехраната, който се чества по инициатива на ООН
Този ден дава възможност да се изтъкнат различни области на интерес за семействата
2018 година премина под знака на реформирането на политиките за хората с увреждания, похвали се министърът на труда и социалната политика...
13 май е официално обявен за Международен ден на хумуса. А това, че днес е петък 13-ти, придава още по-голям колорит и автентичност на празника, тръгн...
Жан-Бернар Помие, Светлин Русев и Атанас Кръстев в един изключителeн концерт по случай празника – този четвъртък в зала „България" На 17 март Софийск...
Международният ден на децата, болни от рак, отбелязваме на 15 февруари. Символът за съпричастност към децата, страдащи от онкохематологични заболявани...
София. 13 август е Международен ден на леворъките хора. Средно около 10% от населението на земята използват предимно лявата си ръка, за да пишат, да с...
София. Трети юли е Международен ден за свят без полиетиленови торбички. Инициативата стартира от английска екоорганизация. Денят се отбелязва с многоб...
София. Светът чества днес Международния ден на правата на човека. Принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството, посочени в...