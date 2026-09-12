Всичко за Маша

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Гришо и Маша се разделят

Гришо и Маша се разделят

Гришо и Маша вече не са заедно. Това написа в своята страница в Туитър водещият репортер на ESPN Дарън Ровел, който обяви края на връзката между бълга...

23 юли | 21:08
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Събраха Маша с Роналдо

Събраха Маша с Роналдо

Две от най-големите спортни звезди на наши дни Мария Шарапова и Кристиано Роналдо се оказаха на едно място. Те участват заедно в реклама на скъпи часо...

20 март | 21:55
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Учат Григор да рита пъпеш

Учат Григор да рита пъпеш

Димитров пак бие на двойки, Маша мъсти за Пиронкова Григор Димитров за пореден път доказа, че е всестранна спортна личност. Най-добрият ни тенисист п...

08 януари | 22:45
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Шарапова не пие чиста водка

Шарапова не пие чиста водка

Шарапова не пие чиста водка разкри самата тенисистка. Половинката на Григор Димитров уточни, че е израснала с руската кухня и обичаи, но предпочита да...

18 ноември | 22:25
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Маша: Гришо е по-добър от мен

Маша: Гришо е по-добър от мен

Мария Шарапова призна, че половинката й Григор Димитров е по-добър от нея, когато играят двойки. Руската тенисистка заяви, че може би някога техните ф...

04 август | 19:10
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Шарапова едва 4-а по красота

Шарапова едва 4-а по красота

Гаджето на Григор Димитров Мария Шарапова бе поставена едва на четвърто място в класация на IBTimes. Читателите на изданието нанесоха тежък удар по са...

29 юли | 19:45
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