Маша виновна за слабото представяне на Гришо
Маша има вина за слабото представяне на Гришо в последно време. Българинът намекна за това в интервю преди старта си в турнира в Стокхолм, който започ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Маша. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Маша има вина за слабото представяне на Гришо в последно време. Българинът намекна за това в интервю преди старта си в турнира в Стокхолм, който започ...
Димитров призна, че работи усилено, за да си върне нивото Най-добрият български тенисист Григор Димитров даде интервю пред "wearetennis.com", в което...
Животното е собственост на разградския зоокът, преместено е в Габрово, но и в двата града няма условия за живот на защитения вид. Мечката Маша, соб...
Димитров се черви пред русокоса репортерка След като Григор Димитров се раздели с Маша Шарапова, сега на дневен ред за българина остава единствено пр...
Гришо и Маша вече не са заедно. Това написа в своята страница в Туитър водещият репортер на ESPN Дарън Ровел, който обяви края на връзката между бълга...
Жената на сърцето на българския топ тенисист Григор Димитров - Мария Шарапова заяви, че искрено желае да посети родината на приятеля си, като сподели...
Две от най-големите спортни звезди на наши дни Мария Шарапова и Кристиано Роналдо се оказаха на едно място. Те участват заедно в реклама на скъпи часо...
Най-добрият ни тенисист за пореден път показа уменията си в кухнята. Гришо публикува снимка в платформата Instagram, на която държи с широка усмивка ч...
Маша гушка бебе кенгуру в Мелбърн
Пиронкова отвя 12-ата в света Флавиа Пенета След като приключиха с турнира в Бризбейн, Григор Димитров и Мария Шарапова пристигнаха заедно в Мелбърн...
Димитров пак бие на двойки, Маша мъсти за Пиронкова Григор Димитров за пореден път доказа, че е всестранна спортна личност. Най-добрият ни тенисист п...
Бризбейн. Номер 2 в световната ранглиста Мария Шарапова си осигури място на полуфиналите в Бризбейн, след като с лекота надви испанката Карла Суарес Н...
Нещата излизат извън контрол, оплака се рускинята Коледният дух напълно е завладял Григор Димитров и Мария Шарапова в дните на предсезонната им подго...
Шарапова не пие чиста водка разкри самата тенисистка. Половинката на Григор Димитров уточни, че е израснала с руската кухня и обичаи, но предпочита да...
Жерар забърка екшън комедия с паспорта и багажа си
След победата си на Кузнецова в Ухан Маша се топна в ледена вана
Маша Шарапова разпусна с шопинг в Бевърли Хилс след натоварен бизнес уикенд в Ню Йорк. Тя беше изловена от папараци да излиза от бутици на известни ма...
Мария Шарапова нарича Григор Димитров на галено Диди. Това стана ясно от коментар в социалните мрежи, публикуван от руската тенисистка. Любимата на...
Мария Шарапова призна, че половинката й Григор Димитров е по-добър от нея, когато играят двойки. Руската тенисистка заяви, че може би някога техните ф...
Гаджето на Григор Димитров Мария Шарапова бе поставена едва на четвърто място в класация на IBTimes. Читателите на изданието нанесоха тежък удар по са...