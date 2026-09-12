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Масаж на 5000 години в Експото

Масаж на 5000 години в Експото

Лечебната практика "калари марма" е сред акцентите в програмата на Арена на красотата София. Калари марма, масажът на индийските воини отпреди 5000 г...

12 октомври | 7:05
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