Изумително предложение в "Сделка или не". Банкерът се видя в чудо

Мария Костадинова от Благоевград работи като кинезитерапевт и масажист и игра днес в "Сделка или не". Тя щедро предложи масаж на банкера, но той отказа, оправдавайки се с лоши последици след такъв.



Мария сподели, че работи в държавно предприятие, но е мислила да си отвори и собствено заведение. Каза, че като сума се надява на 12 500 лв., с които на първо време ще си помогне в обзавеждането на новия си дом.



Отваряйки кутиите, късметът й беше балансиран, като в един момент тя си смени кутията и след това се оказа, че в нейната е имало 15 000лв. Играта беше продължена и след като останаха 10 000лв, 20 000лв и 50 стотинки, банкерът предложи оферта от 7 500лв. Мария ги отказа и отвори кутията с 10 бона.



Останаха 50 стотинки и 20 000 лв. Банкерът този път предложи 5 500 лв. Мария каза, че не е рисков играч, но този път ще направи изключение. За жалост в нейната кутия се оказаха 50 стотинки. Всички нейни колеги бяха като попарени, а водещият се опита да я успокои и й пожела тези 50 стотинки да донесат късмет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com