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Наша песен - хит на Майдана

Наша песен - хит на Майдана

Китаристът Огнян Цветков възпя революцията Песента на Огнян Цветков "Rifle On The Roof" ("Пушка на покрива") стана хит в Украйна. Парчето на родния м...

30 април | 17:15
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